movieplayer

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)star per arrivare ine Blu-RayUSA: ecco le date della messa in vendita e idei contenuti extra., dopo la fortunata permanenza nelle sale, sta per arrivare ine Blu-RayUSA e online sono stati rivelati alcunisui contenuti extra e le date di: il 17 dicembre e il 7 gennaio. Ildiretto da Todd Phillips ha come protagonista Joaquin Phoenix nel ruolo di Arthur Fleck. Il cinecomic è riuscito a battere molti record di incassi, diventando anche il primovietato ai minori a superare quota 1 miliardo di dollari incassati ai box office internazionali. Warner Bros. ha ora condiviso online un video per annunciare l'arrivo del cinecomic in...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Joker: la data di uscita e i dettagli del film in versione digitale e Blu-Ray negli USA… - Joker__Reloaded : RT @borghi_claudio: Ecco il momento in cui appare il testo del MES e con quali modalità. Direttamente dalla mia chat di quei giorni. Ecco l… - Joker__Reloaded : @cris_cersei @marco_gervasoni @SabrySonoIo @Corriere sentono solo il tic tac della bomba ad orologeria che hanno so… -