Giulia Cavaglia | dedica d’amore a Francesco Sole | “Nulla avrebbe più senso senza di te”

Giulia Cavaglià e Francesco Sole - amore alle stelle : le dediche social : Giulia Cavaglià e Francesco Sole, storia di un grande amore. I due ragazzi sono sempre più vicini e innamorati da quando hanno annunciato ufficialmente la propria relazione sui social. I primi pettegolezzi hanno iniziato a circolare già nei mesi estivi, ma all'inizio sembrava che i post su Instagram in cui comparivano insieme fossero determinati solo da impegni di lavoro condivisi. Ma si fa presto a dire lavoro, musica e videoclip: l'intesa ...

News Uomini e Donne : Giulia Cavaglià lascia senza parole Francesco Sole : Giulia Cavaglià di Uomini e Donne innamorata persa di Francesco Sole: “Riesci a farmi stare meglio” Giulia Cavaglià e Francesco Sole stanno insieme ormai da un po’ di tempo. L’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne, dopo il breve flirt con Manuel Galiano, ha deciso di voltare completamente pagina. E dopo mesi in cui è stata sola, finalmente ha trovato la sua dolce metà: Francesco Sole. E proprio a lui la ragazza ...

Giulia Cavaglià - ex UeD - ironica sui social : l'ex tronista imita Deianira Marzano : Giulia ha sfoderato sui social un altro aspetto del suo carattere che è sembrato molto divertente ai suoi fan. l'ex tronista di Uomini e Donne ha colto al balzo una provocazione di Deianira Marzano, che ha fatto notare un errore ortografico commesso dal suo fidanzato Francesco Sole. La giovane, dopo aver rimproverato la sua dolce metà, ha imitato simpaticamente la famosa blogger partenopea, ripetendo una frase che la Marzano usa pronunciare nei ...

Uomini e Donne - Manuel Galiano : "Giulia Cavaglià insieme a Francesco Sole? Brava - ha trovato quello che cercava..." : Manuel Galiano, ex corteggiatore di Uomini e Donne, è stato intervistato durante una puntata di Non succederà più, il programma radiofonico di Radio Radio condotto da Giada Di Miceli.Il 27enne savonese, ovviamente, ha commentato l'ultimo gossip riguardante Giulia Cavaglià, l'ex tronista con cui la relazione terminò pochissimo tempo dopo la scelta, tra accuse reciproche varie e una scintilla mai scoccata veramente.prosegui la letturaUomini e ...

Giulia Cavaglià e Francesco Sole - bufera sull’ex tronista di Uomini e Donne e il fidanzato. L’accusa è pesantissima : La storia d’amore tra lo scrittore Francesco Sole e Giulia Cavaglià prosegue nel migliore dei modi. Il rapporto tra i due si sta consolidando sempre più. A dare la benedizione è stata anche una persona speciale: l’autrice di ‘Uomini e Donne’ Raffaella Mennoia: “Francesco, ti volevo ringraziare per il libro che mi è appena arrivato. Sai che leggo con molto interesse tutto quello che scrivi, e so che ti sei anche fidanzato con una mia conoscenza, ...

Giulia Cavaglià fidanzata durante Uomini e Donne? Parla Francesco Sole : Uomini e Donne: Francesco Sole fa chiarezza sul rapporto con Giulia Cavaglià Giulia Cavaglià, secondo le recenti segnalazioni dei fan di Uomini e Donne, avrebbe iniziato il suo percorso al Trono Classico avendo già un compagno al di fuori del contesto televisivo. Il motivo di tale sospetto nasce dalle parole dette da Francesco Sole durante l’intervista rilasciata a Caterina Balivo a Vieni da me. Lo scrittore ha raccontato di aver ...

Francesco Sole a Vieni da me su Giulia Cavaglia : "L'ho corteggiata da subito ma all'inizio mi ha fatto penare" (VIDEO) : Sempre più uniti, sempre più complici. Francesco Sole e Giulia Cavaglia portano avanti la loro storia d'amore a gonfie vele ed oggi a Vieni da me la celebre webstar è stato ospitato per raccontarsi e aprire il suo cuore al pubblico che lo conosce già tramite i suoi video e i suoi lavori scritti ma anche a chi non lo conosce o chi storce il naso su di lui.Francesco e Giulia fanno coppia da pochi mesi, lei ex tronista di Uomini e Donne si è saputa ...

FRANCESCO SOLE/ Piange per Giulia Cavaglià "Ero single da due anni e.." - Vieni da me - : FRANCESCO SOLE a Vieni da me Piange per Giulia Cavaglià. Lo scrittore si commuove per l'ex tronista di Uomini e Donne e presenta il nuovo libro "Per te".