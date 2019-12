Brutto risveglio per Barbara D’Urso | è successo dopo il suo Live Non è la D’Urso

caffeinamagazine

(Di martedì 3 dicembre 2019)per. Il suo– Non è laè stato battuto da altri programmi che il pubblico ha seguito con più passione. Ènella serata di lunedì 2 dicembre 2019. Giornata che ha visto, su Rai 1, il ritorno de I Medici. Si tratta della terza stagione della fiction che promette nuovi grandi intrighi alla corte di Lorenzo il Magnifico. I Medici – co produzione Rai con star italiane e internazionale, a giudicare dalla prima puntata, sembra aver convinto il pubblico. La prima puntata – delle tre che andranno in onda – è stata vista da 4,4 milioni di spettatori. I numeri sono diversi da quelli della prima stagione quando I Medici avevano tenute incollate 7 milioni di persone. Ma, considerando che si tratta del debutto, anche la prima puntata della terza stagione non è andata male. Di sicuro meglio del debutto della seconda stagione. E questo fa ben sperare. ...

