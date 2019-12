Una stagione brillante per Quartararo | il francese svela | “sono passato da non essere

La caccia. Monteperdido avrà Una seconda stagione (ma con tante novità) : L'ultima puntata de La caccia. Monteperdido, in onda questa sera, 1° dicembre 2019, su Canale 5, risolverà il mistero della scomparsa di Lucia (Ester Exposito), una delle due ragazze sparite cinque anni prima dell'inizio del racconto. Con il ritorno a casa di Ana (Carla Dìaz), la serie ha raccontato il lavoro di Sara (Megan Montaner) e di Santiago (Francis Lorenzo) per scoprire la verità.Una verità che viene rivelata proprio negli ultimi due ...

F1 - Mattia Binotto : “Non è Una stagione da buttare - fortunati ad avere questi piloti. Serve una Ferrari migliore per vincere” : Nel weekend andrà in scena il GP di Abu Dhabi 2019, ultima tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Yas Marina. La Ferrari spera di chiudere la stagione nel miglior modo possibile anche se non sarà facile battere la Mercedes su questo tracciato, Sebastian Vettel e Charles Leclerc proveranno a mettersi in luce e ad ottenere un risultato positivo. Il team principal Mattia Binotto ha analizzato la stagione ai microfoni di Sky: “Il ...

Sci di fondo - Pellegrino pronto per Una nuova stagione : “vorrei provare a vincere la classifica sprint” : L’atleta italiano fissa gli obiettivi per la nuova stagione, svelando di voler vincere la classifica sprint Tutto pronto a Ruka per l’esordio nella Coppa del mondo di sci di fondo. La località finlandese ospita come di consueto l’appuntamento di apertura della stagione, con un minitour costituito fra venerdì 29 novembre e domenica 1 dicembre dalle sprint a tecnica classica, da una 10 km femminile e una 15 km maschile a ...

Destiny 2 - la Stagione dell'Alba in arrivo a dicembre - tutti i dettagli in Una diretta streaming : Bungie, attraverso un nuovo episodio de "Il settimanale di casa Bungie" ha annunciato una diretta streaming prevista per il 4 dicembre alle ore 19:00 in cui verranno svelati tutti i dettagli della nuova Stagione dell'Alba, che inizierà il 10 dicembre. Sarà possibile assistere alla diretta streaming attraverso i canali ufficiali del gioco presenti su Twitch, Mixer e YouTube.Attualmente sappiamo ben poco della prossima Stagione, se non che ci sarà ...

Venezia : Pellicani (Pd) - 'il Comitatone apre Una nuova stagione dopo il 12 novembre' : Venezia, 27 nov. (Adnkronos) - "II Comitatone di ieri segna l’inizio di una nuova stagione, chiamiamola pure una nuova epoca per la città. Il governo ha finalmente posto la giusta attenzione su Venezia. Non solo sono state stanziate le risorse per concludere Mose e per riprendere finalmente gli inte

Anticipazioni Station 19 stagione 3 - Krista Vernoff : 'Sarà Una serie diversa quest'anno' : Giovedì 23 gennaio 2020, sulla ABC, debutterà la terza stagione di Station 19. Il secondo spin-off di Grey's Anatomy, dopo una lunga assenza, tornerà sui teleschermi americani sotto la guida di Krista Vernoff. La sceneggiatrice, entusiasta della nuova avventura, ha quindi offerto una panoramica sulla trama generale che interesserà la prossima stagione del telefilm. Intercettata dai microfoni di Deadline, la showrunner ha infatti dichiarato che ...

MotoGP - Day-2 Test Jerez 2019 : Marquez chiude la stagione ancora davanti a tutti in Una giornata condizionata dalla pioggia : Ora si può dirlo per davvero. Con la conclusione della seconda e ultima giornata di Test a Jerez della Fronteira, la stagione 2019 della MotoGP ha definitivamente chiuso i battenti e la classe regina delle due ruote si ferma ora per l’inverno. La sessione odierna è stata influenzata pesantemente dalla pioggia, che ha costretto i piloti non solo a ritardare l’entrata in pista ma ha anche obbligato tutti a terminare il turno ...

Sebastian Vettel F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Vogliamo terminare la stagione in crescendo. Mi aspetto Una gara divertente” : Il tedesco Sebastian Vettel deve voltare pagina dopo quanto è accaduto ad Interlagos (Brasile), sede del penultimo round del Mondiale 2019 di F1. In vista del prossimo e conclusivo weekend ad Abu Dhabi, il tedesco spera di regalare una prestazione di alto livello alla Ferrari per dimenticare l’incidente avuto con il compagno di squadra Charles Leclerc, rilanciando le proprie quotazioni in vista del campionato 2020. Sul circuito di Yas ...

Fulvio Valbusa fa le carte alla stagione femminile di sci di fondo : “Mi aspetto Una Therese Johaug in versione cannibale” : La Coppa del Mondo femminile di sci di fondo, nata nell’inverno 1981-’82, è giunta alla sua XXXIX edizione. Nel fine settimana la stazione sciistica di Ruka, situata vicino alla città finlandese di Kuusamo, terrà a battesimo la nuova stagione. Andiamo dunque ad analizzare quali sono i temi forti della nuova annata agonistica in compagnia di Fulvio “Bubo” Valbusa. Quella odierna è l’“episodio pilota” della rubrica che il campione olimpico di ...

Sci alpino - Ragnhild Mowinckel si infortUna ancora al crociato : la norvegese salterà tutta la stagione! : Ragnhild Mowinckel dovrà saltare tutta la stagione a causa di un nuovo infortunio al crociato del ginocchio destro, lo stesso rotto lo scorso marzo durante le Finali di Coppa del Mondo a Soldeu. La norvegese aveva rimesso gli sci ai piedi a inizio ottobre ed era pronta per rientrare in gara nelle prossime settimane ma la vice campionessa olimpica di discesa libera ha patito un nuovo infortunio in allenamento nei giorni scorsi. La 27enne non si ...

You 2 - le prime immagini dalla seconda stagione : lo stalker Joe punta Una nuova vittima - Love Quinn : You 2 arriva su Netflix il 26 dicembre, a un anno esatto dal debutto della prima stagione, e le prime immagini promozionali dei nuovi episodi mostrano il protagonista Joe Goldberg (Penn Badgley) sempre più inquietante nella sua costante attività di stalking rivolta a giovani donne che sostiene di amare. Dopo l'annuncio del debutto di You 2 su Netflix a Santo Stefano, nello stesso giorno che un anno fa vide arrivare la serie nel catalogo di ...

H – Helena di Netflix avrà Una seconda stagione - la Narcos spagnola al femminile subito rinnovata : Approdata sulla piattaforma solo lo scorso primo novembre, H - Helena di Netflix è già stata rinnovata per una seconda stagione che arriverà nel catalogo nel 2020. La serie racconta la storia di un gruppo di narcotrafficanti della Barcellona degli anni '60 che finisce sotto il controllo di una donna, la prostituta Helena (Adriana Ugarte), capace di scalare i ranghi dell'organizzazione, prima seducendo il suo boss, il feroce narcotrafficante ...