Serie A | il posticipo Cagliari-Sampdoria è live su Sky

Posticipo Serie A - Verona-Roma 1-3 : 22.45 La Roma sbanca il 'Bentegodi', conserva il quarto posto e resta a due punti dalla Lazio al terzo. Giallorossi avanti con Kluivert (17') mandato in area da Pellegrini.Subito la reazione scaligera con Faraoni che incorna in rete il cross di Zaccagni al 21'. Perotti deve sostituire l'infortunato Kluivert e l'argentino proprio al 45' si incarica di trasformare il rigore procurato dall'ingenuità di Gunter che trattiene Dzeko.Ripresa a ritmi ...

Hockey pista - Serie A1 : nel posticipo domenicale - Trissino strapazza Bassano : Nel posticipo dell’undicesima giornata del Campionati Italiano di Hockey su pista, vince e convince il Trissino che in casa manda pesantemente al tappeto i corregionali del Bassano battendoli 7-1. Per la squadra di Sergio Silva l’inizio è paradossalmente in salita: dopo poco più di trenta secondi infatti è il capitano degli ospiti Victor Oliva Crespo a sbloccare la situazione iniziale, che però poi volge a favore di Reinaldo Ventura ...

Serie A - posticipo Spal-Genoa 1-1 : 22.36 E' un brodino che muove poco la classifica l'1-1 del 'Mazza' tra Spal (penultima) e Genoa (terz'ultimo). Portieri sugli scudi nel 1° tempo. Radu miracoloso su Sala (30') ma soprattutto sul tap-in a botta sicura di Reca (44') In mezzo (35') il grande volo di Berisha sulla torsione aerea di Lerager.Ripresa. Criscito stende Missiroli: fallo ingenuo,rigore netto,dal dischetto esegue Petagna (55').Palla al centro e pari rossoblù (57') con ...

Basket - 9a giornata Serie A 2019-2020 : la Virtus Roma fa suo il posticipo contro Pesaro : La Virtus Roma continua a stupire e vola in classifica. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Piero Bucchi, che supera Pesaro nel posticipo della nona giornata per 92-83 e si porta al quarto posto in classifica in compagnia di Brescia, Milano e Fortitudo Bologna. Dall’altra parte la situazione di Pesaro continua ad essere drammatica, con l’ultimo posto in classifica a zero punti e a -4 dalla salvezza. In casa Roma i migliori ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Milano travolge Pistoia nel posticipo dell’ottava giornata : Nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A 2019-2020 l’A|X Armani Exchange Milano ha demolito al Mediolanum Forum la OriOra Pistoia col punteggio di 83-63. Dopo un buon inizio dei toscani i padroni di casa guidati da Ettore Messina infilano un parziale di 17-0 che li fanno salire sul 19-5 nel primo quarto, ma poi subiscono un controparziale di 7-2 che fa terminare il periodo sul 21-12. Nel secondo quarto Pistoia arriva anche a -5 ...

LIVE Olimpia Milano-Pistoia - Serie A basket in DIRETTA : il posticipo in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Oriora Pistoia, sfida valevole per l’ottava giornata delle Serie A di basket 2019-2020. Si chiude il turno di campionato con il posticipo del lunedì sera che vede scendere in campo la squadra di Ettore Messina, reduce dalla sesta vittoria consecutiva in Eurolega. Milano ha messo a posto in parte anche la situazione in campionato ...

Serie A - posticipo Parma-Roma 2-0 : 20.02 Cade la Roma, balzo in classifica del Parma. Al 'Tardini' finisce 2-0 per i ducali una partita ricca di occasioni soprattutto nel secondo tempo. Apre le ostilità Fazio al 7', poi Parma con Gervinho, Cornelius e Gagliolo. Ripresa. Palo di Kolarov su punizione,poi Sepe miracoloso sul tap-in di Pastore. Al 68' Sprocati (dal 45' per Gervinho) porta in vantaggio i ducali con un sinistro da dentro l'area. La Roma accusa il colpo e il Parma ...

Hockey pista - Serie A1 : nel posticipo domenicale Bassano espugna correggio : Con un blitz esterno. Si chiude così l’ottava giornata della stagione regolare del Campionato Italiano di Hockey pista, che ha visto il Bassano imporsi 1-3 sulla pista del correggio. In Emilia, i veneti hanno dominato la contesa: vantaggio nel primo tempo, per effetto della doppietta di Victor Crespo Oliva che mandava i suoi sul 2-0, e chiusura nella ripresa, con la segnatura di Roc Llisa Vigata a chiudere i conti; prima del gol della ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : Busto Arsizio vince a Perugia nel posticipo della 5ª giornata : Campionato di Serie A1 femminile: nell’ultimo posticipo della 5ª giornata, la Unet E-Work Busto Arsizio vince a Perugia 3-1 e sale al quinto posto. Sabato al via il sesto turno con il big match tra Igor Gorgonzola e Imoco Volley Prima vittoria esterna stagionale per la Unet E-Work Busto Arsizio, che nell’ultimo posticipo della 5^ giornata del Campionato di Serie A1 femminile sbanca il PalaBarton di Perugia con il risultato di ...

Serie A - il posticipo è Juventus-Milan : dove vedere la partita : Juventus Milan Sky o DAZN – Superate le fatiche di Coppa, la Juventus torna con la testa al campionato e domenica sera affronterà il Milan all’Allianz Stadium. I bianconeri ospitano i rossoneri in una sfida delicata, che può valere molto per entrambe le squadre. Gli uomini di Sarri vogliono mantenere la vetta, mentre quelli di […] L'articolo Serie A, il posticipo è Juventus-Milan: dove vedere la partita è stato realizzato da Calcio e ...

Hockey su pista - Serie A1 2019 : a Bassano il posticipo della settima giornata contro Sandrigo : Si è chiuso nel segno del Bassano il settimo turno della Serie A1 di Hockey su pista 2019, con la formazione veneta capace di avere la meglio sul Sandrigo nel posticipo, al termine di una partita sbloccata però dagli ospiti, su tiro diretto di Claudio Lopes. La reazione dei bassanesi non è tardata ad arrivare, impattando a meno di cinque minuti dal termine della prima frazione con Mattia Milani, non sfruttando poi la superiorità numerica ...