“Niente casa in affitto perché sono nero”

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Palermo, 2 dic. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – “Volevo affittare un monolocale a Roma, ma il proprietario non affitta la sua‘a neri, gay e animali’. Me lo ha detto l’agenzia immobiliare, che era mortificata. Iorimasto di ghiaccio. Mi sembra di essere tornati ai tempi di Hitler. Ho subìto spesso episodi di razzismo, ma non avrei mai creduto che si potesse arrivare a tanto. Negarmi unainsolo per il mio colore di pelle”. Luca Neves è un giovane chef e artista capoverdiano nato a Roma in attesa del permesso di soggiorno. “Stavo cercando un monolocale dove andare a vivere a Roma – racconta Neves in una intervista all’Adnkronos – Così mirivolto a una agenzia immobiliare della Capitale. Ho chiamato per avere ulteriori notizie sul prezzo e su altro, ma a un certo punto l’impiegata ha ...

