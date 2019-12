La guerra del silicio | a ST Microelectronics il 100% della svedese Norstel

Torino - 10 mila persone evacuate dal centro per il disinnesco di una bomba della seconda guerra mondiale : La sindaca Chiara Appendino ha effettuato un sopralluogo in via Nizza, nel centro di Torino, dove gli artificieri del 32esimo Reggimento Genio Guastatori hanno iniziato le operazioni il disinnesco dell’ordigno bellico trovato durante gli scavi del teleriscaldamento. La prima cittadina si é incontrata brevemente con gli esperti dell’Esercito per poi recarsi al Lingotto, dove è stato allestito un centro di accoglienza per gli sfollati, e al centro ...

Mes - Luigi Di Maio fa la guerra a Conte e Pd. Retroscena : rinvio del voto o crisi di governo : Il Mes per Luigi Di Maio è diventato una questione di vita o di morte. Motivo? Più per la faccia dei grillini che per l'Italia e gli italiani. Il leader del Movimento 5 Stelle lancia l'assalto al premier Giuseppe Conte e al Pd, favorevoli all'approvazione del Fondo Salva Stati. Dopo mesi di silenzio

Maltempo Piemonte - sindaci dell’Alessandrino : “È un bollettino di guerra - 4 milioni di danni solo ad Acqui città” : “Un bollettino di guerra“. Così al Comune di Acqui Terme (Alessandria) a proposito dei danni e dei disagi provocati dalle ultime ondate di Maltempo. L’occasione è stata un incontro con più di una ventina di sindaci di Acquese, Ovadese e Novese, il presidente della Provincia, Gianfranco Baldi, gli assessori regionali Marco Gabusi e Marco Protopapa, il parlamentare Federico Fornaro. Secondo una prima stima del Comune ci sono ...

Da Angela a La guerra è finita e Medical Report : la data di debutto e la trama delle nuove fiction di Rai1 : Da Angela a La Guerra è finita e Medical Report, sono questi alcuni dei titoli nuovi che il pubblico di Rai1 vedrà scorrere sul proprio televisore quando si tornerà a regime dopo le vacanze di Natale. Presto la televisione si spegnerà, o quasi, per lasciare spazio a serate in compagnia tra tombolate e cenoni, ma quando si tornerà ci sarà l'imbarazzo della scelta perché tra intrattenimento, graditi ritorni e nuove fiction non ci sarà davvero ...

Calciomercato - esplode il caso Chiesa a Firenze - ora è guerra tra Juve e Inter per acquistare il forte attaccante della nazionale : esplode a Firenze il caso Chiesa. Il forte giocatore della nazionale è arrivato molto stanco dagli impegni in azzurro e Montella ha preferito tenerlo in panchina per tutti i ’90 minuti della partita persa con il Verona. Montella ha fatto più volte riscaldare Federico Chiesa ma il giocatore non è mai entrato. Sembra che il giocatore abbia detto al tecnico di non sentirsela di scendere in campo e che preferiva non essere utilizzato. ...

Liguria - Toti : “Siamo in guerra - così non duriamo più di una settimana. Colpe del Ministero o di Aspi? Si è parlato tanto e fatto pochissimo” : “Con la A6 chiusa, la A26 chiusa, le limitazioni alla A7 e i problemi sulle state statali dovute a frane a allagamenti, la Liguria è isolata, siamo in emergenza” così il presidente della Regione, Giovanni Toti, nella conferenza stampa indetta con il sindaco Marco Bucci al termine del vertice in Prefettura dopo la chiusura della A26: “Siamo tornati ai collegamenti degli anni 30, in queste condizioni non resistiamo più di una settimana, ...

L'allerta maltempo e il più grande furto d’arte nella storia del Dopoguerra : DALL'ITALIA Il governo promette 11 miliardi per proteggere il territorio. Permane l’allerta rossa su gran parte di Emilia-Romagna e Lombardia. Apprensione per il Po, a Pavia è esondato il Ticino. Il governatore del Piemonte Cirio parla di “bollettino di guerra”. In Liguria danni per 330 milioni di

Dresda - rubati gioielli per un miliardo di euro : “E’ il furto più grande del Dopoguerra” : Il tabloid tedesco Bild lo definisce “il furto d’arte più clamoroso della storia del dopoguerra”. Il fatto è avvenuto questa mattina nel castello di Dresda nella sala delle “Volte verdi” (Grünes Gewölbe). Il tabloid tedesco aggiunge che il bottino ammonterebbe a circa un miliardo di euro di gioielli antichi. Le forze dell’ordine non sono riuscite a catturare i ladri, che si sono dati alla fuga con il prezioso ...

"L'uso dell'energia atomica per fini di guerra è immorale. Saremo giudicati per questo" : Papa Francesco nel suo discorso all'incontro sulla pace a Hiroshima ha sottolineato che non solo l'uso ma "anche il possesso" della atomica "è immorale". "L'ho già detto due anni fa", ha poi ricordato, richiamando il discorso che tenne in Vaticano nel 2017 per il disarmo nucleare. "In un'unica supplica, aperta a Dio e a tutti gli uomini e donne di buona volontà, a nome di tutte le vittime dei bombardamenti, degli esperimenti atomici e di ...

GM vs FCA/ Un altro atto di guerra dell'America trumpiana all'Europa : General Motors ha deciso di far causa a Fca. Una mossa che non sembra casuale dopo l'annunciata fusione del Lingotto con Psa

Giornata dell’Infanzia - a Roma il flash mob per dire stop alla guerra sui bambini. FOTO : L’iniziativa, organizzata da Save The Children, si è tenuta davanti alla stazione Termini e ha coinvolto gli alunni di alcune scuole della Capitale, oltre a 25 giovanissimi violinisti e violoncellisti dell'Orchestra "I Piccoli Musici”