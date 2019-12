Halo Infinite utilizzerà suoni provenienti da Xbox Xbox One

eurogamer

(Di lunedì 2 dicembre 2019) La serie dici ha abituati da sempre a fantastici effetti sonori, tuttavia pare che l'attesovanterà deimolto particolari, derivanti dall'originaleedOne.I ragazzi di 343 Industries hanno infatti postato un video sulla loro pagina Instagram, in cui vediamo (o meglio sentiamo) che idelle due console sono stati manipolati per creare nuovi effetti sonori."Il ritorno di Master Chief in: il nuovo capitolo della serie leggendaria, in arrivo nel 2020! Sviluppato da 343 Industries per l'intera famiglia di dispositivi, compresi Project Scarlett e PC Windows,continua la storia di5: Guardians e porta la serie in direzioni inattese e ambiziose, grazie al nuovo motore Slipspace." - recita la descrizione del gioco.Leggi altro...

