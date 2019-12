Governo | Conte | “Serve un cronoprogramma Auspico M5s-Pd si diano un’ampia traiettoria

Ue : Conte - ‘Di Maio risentito? Governo determinato a migliorare Mes’ : Roma, 2 dic. (Adnkronos) – Screzi con Luigi Di Maio sul Mes? “Ma perché, scusate? Assolutamente no, stiamo facendo un percorso, il tema era che non c’è stata nessuna segretezza, chi mi ha accusato di alto tradimento ha detto il falso ancora una volta, tutto qui”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, lasciando Palazzo Madama.“Per quanto riguarda il fatto del negoziato – aggiunge – fino a quando non si ...

Governo : Le Iene a Conte - ‘mostri fattura’ - premier ‘io trasparente’ : Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Non mi sono opposto, sono trasparente. Ma è una partita che dovete giocare con il Garante”. Il premier Giuseppe Conte risponde così in un servizio de Le Iene in cui gli vIene chiesto di mostrare una fattura del 2002 quando il presidente del Consiglio e l’avvocato Guido Alpa vennero incaricati di difendere l’Autorità garante della Privacy in una causa con la Rai. La vicenda venne sollevata ...

Governo : Le Iene a Conte - ‘mostri fattura’ - premier ‘io trasparente’ : Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Non mi sono opposto, sono trasparente. Ma è una partita che dovete giocare con il Garante”. Il premier Giuseppe Conte risponde così in un servizio de Le Iene in cui gli vIene chiesto di mostrare una fattura del 2002 quando il presidente del Consiglio e l’avvocato Guido Alpa vennero incaricati di difendere l’Autorità garante della Privacy in una causa con la Rai. La vicenda venne ...

Luigi Di Maio non applaude Conte alla Camera poi non va al Senato : sul Mes cade il Governo? : Prima non applaude il discorso di Giuseppe Conte alla Camera, poi Luigi Di Maio diserta il bis al Senato e si asserraglia alla Farnesina per una riunione con i ministri del Movimento 5 Stelle. Sul Mes rischia di crollare tutto l'impianto della maggioranza, dopo un tesissimo summit domenicale a Palaz

Fondo Salva-stati - Salvini replica a Conte in Senato : “Nei banchi del Governo qualcuno mente” : “Non rispondo agli insulti, rispondo con il lavoro. Mi dispiace per lei perché chi vive di insulti vive male”. Matteo Salvini e Giuseppe Conte di nuovo faccia a faccia in Senato dopo la crisi di governo di agosto scorso. Il Senatore del Carroccio, quasi quattro mesi dopo aver fatto cadere il governo gialloverde, ha affrontato in Aula il presidente del Consiglio dopo l’informativa sulla riforma del Fondo Salva-stati. ...

Mes - Conte all'attacco : «Tutti i ministri del precedente Governo sapevano». Salvini : a rischio risparmi degli italiani : Giuseppe Conte riferisce in Parlamento sul Mes e respinge con nettezza le accuse «infamanti» di alto tradimento lanciate contro di lui da Matteo Salvini. Quindi attacca le...

Mes - Luigi Di Maio e il retroscena sullo scontro con Conte e Gualtieri : "Il Governo deve farsi da parte" : Da una parte Luigi Di Maio, dall'altra Roberto Gualtieri. In mezzo, il Mes, il premier Giuseppe Conte e la tenuta del governo. Il retroscena del Corriere della Sera dal vertice di domenica sera a Palazzo Chigi sul fondo salva-Stati fa emergere nervi tesi, anzi tesissimi. Di Maio deve tenere insieme

Fondo salva-Stati - Meloni attacca Conte : “Ha letto 40 minuti di resoconti parlamentari per smentire il suo Governo” : “Se non ci fossero di mezzo i soldi degli italiani, questa mattina mi sarei quasi divertita ad ascoltare la sua iniziativa. Mi sarei divertita ad ascoltarla mentre ci legge 40 minuti di resoconti parlamentari sostanzialmente smentendo il suo governo”. Così leader di Fratelli d’Italia, in aula a Montecitorio, ha attaccato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al termine dell’informativa sulle modifiche del trattato sul ...

Mes - Meloni attacca Conte : “Ha smentito il suo Governo e ci ha raccontato solo menzogne” : "Io pretendo la verità, e questi signori non la stanno ammettendo. La verità non la possono dire, perché è questa: l’Italia non ha alcuna ragione per sottoscrivere questo trattato così come ci viene proposto. Temo che il presidente Conte abbia dato l’ok a una riforma in cui l’Italia ha tutto da perdere in cambio della benedizione delle consorterie europee. Presidente Conte, lei si è presentato come avvocato del popolo: non le consentiremo di ...

Mes - Meloni : "Conte mente su tutto Ha smentito il suo Governo". Video : "Presidente Conte, se non ci fossero in mezzo i soldi degli italiani mi sarei divertita ad ascoltarla. Ha letto 40 minuti di resoconti parlamentari per contraddire quello che ha fatto il suo governo, smentire il suo governo". Lo afferma la... Segui su affaritaliani.it

Mes - Conte riferisce alla Camera : è subito bagarre DIRETTA Governo spaccato : Il Mes tiene sulle spine il Governo giallo-rosso. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferisce in Parlamento sul Mes e respinge con nettezza le accuse «infamanti» di alto...

Mes - Conte riferisce alla Camera : «Contro di me accuse infamanti» DIRETTA Governo spaccato : Il Mes tiene sulle spine il Governo giallo-rosso. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferisce in Parlamento sul Mes e respinge con nettezza le accuse di alto tradimento lanciate contro di...

Renzi si dissocia sul Dl Fisco : si apre una nuova crepa nel Governo Conte : Alla fine il dl Fisco incassa il disco verde della commissione Finanze della Camera. Infatti i deputati hanno votato il

Mes - voci da Montecitorio ad Agorà : l'intesa non c'è. "Governo Conte davvero a rischio" : In diretta da Montecitorio la giornalista Rai Roberta Ferrari, in collegamento con Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre, annuncia che "l'intesa sul Meccanismo di stabilità europeo non c'è, i riflettori sono tutti puntati su Palazzo Chigi e sul premier Giuseppe Conte. Ci sarà un doppio binario, il con