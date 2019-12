FIFA 20 torna in testa nella classifica software italiana

eurogamer

(Di lunedì 2 dicembre 2019)20insettimanale, ponendo fine al dominio di Pokémon Spada per Switch, che ora si trova al secondo posto.Il popolare Call of Duty: Modern Warfare, invece, chiude il podio in terza posizione.Tra le new entry troviamo Football Manager 2020 per PC in quinta posizione e solo alla posizione numero 25 Shenumue III che, come in Giappone e UK, non sta andando molto bene, nonostante il sequel fosse molto atteso dai fan.Leggi altro...

