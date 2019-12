Eve Online conquista i dispositivi Android con EVE Echoes

Rockstar pr Eve de di supportare GTA Online ancora a lungo : In questa generazione c'è stato il grande passaggio alla funzionalità Online e al supporto continuo per i titoli. Nessun'altra azienda ha messo in pratica questa politica più di Rockstar Games con il suo Grand Theft Auto Online . La componente Online di Grand Theft Auto 5 è diventata una cosa a sé stante, ma l'attenzione su GTA Online ha causato anche a molti meno giochi in uscita dell'azienda (tecnicamente, è stato pubblicato solo un nuovo ...

Pokémon Go sta per ricEvere le battaglie online : Le battaglie tra giocatori online e un sistema di classificazione stanno finalmente arrivando su Pokémon Go a partire dal 2020.Al momento i giocatori possono combattere solo altri allenatori a livello locale. Lo sviluppatore di Pokémon Go Niantic non ha ancora condiviso troppi dettagli sui cambiamenti in arrivo, ma ha confermato che il nuovo sistema PvP online sarà chiamato Go Battle League. Nel post dell'annuncio, i giocatori "saranno in grado ...