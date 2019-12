Conferenza sul Clima | al via oggi a Madrid la COP25

Clima - al via Conferenza mondiale di Madrid. Obiettivo : implementare i piani nazionali sulle emissioni (che sono già insufficienti) : Emergenza e piani nazionali Climatici. Ruoterà attorno a questi due focus la Conferenza mondiale sul Clima (Cop 25), che si apre oggi (2 dicembre) a Madrid (dopo che il Cile ha rinunciato a organizzarla a causa dei recenti disordini interni, pur mantenendone la presidenza) e alla quale partecipano 196 Paesi, oltre all’Ue. Ma mentre l’emergenza è una certezza, i piani che gli Stati devono aggiornare ogni cinque anni, altrimenti noti come Ndc ...

Oggi inizierà a Madrid la COP25 - la Conferenza sul cambiamento climatico dell’ONU : Dal 2 al 13 dicembre si terrà a Madrid la COP25, la Conferenza sul cambiamento climatico organizzata dalle Nazioni Unite. La Conferenza avrebbe dovuto tenersi a Santiago del Cile, ma è stata spostata in Spagna a causa delle proteste antigovernative degli

Domani al via a Madrid la COP25 - la Conferenza sul Clima ONU : Da Domani a venerdì 17 si terrà a Madrid la Conferenza sul Clima dell’ONU: saranno presenti le delegazioni di 196 Paesi firmatari dell’Accordo di Parigi del 2015. La COP25 è stata organizzata all’ultimo minuto nella capitale spagnola, dopo il ritiro di Brasile e Cile. I 25mila delegati saranno accolti all’Ifema, una fiera espositiva situata vicino all’aeroporto internazionale di Madrid. “Time for ...

Infortunio Consigli - le ultime sul portiere del Sassuolo : l’annuncio di De Zerbi in Conferenza : Infortunio Consigli – conferenza della vigilia per l’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi. I neroverdi saranno impegnati domani all’ora di pranzo sul campo della Juventus. Annuncio importante del tecnico del Sassuolo. Un problema per il portiere Andrea Consigli, che rischia di saltare la gara: “Vediamo come starà Consigli che ha un problema muscolare e non si è allenato oggi: se correremo dei rischi, non ...

Mihajlovic - la Conferenza sulla salute dopo il trapianto : «Mi sono rotto le palle di piangere». Poi cita Vasco : «Sono ancora qua…» : Come sta Sinisa Mihajlovic? dopo 4 mesi di cure, questa mattina si è tenuta una conferenza stampa allo Stadio Dall’Ara di Bologna sulle condizioni di salute dell’allenatore serbo, che dalla scorsa estate sta lottando contro la leucemia. Nella sala stampa c’è stato un fuori programma con i calciatori che sono entrati per fare una sorpresa al loro allenatore, e capitan Dzemaili a dare il saluto di tutta la squadra: «Non dovevate ...

Mihajlovic - la Conferenza sulla sua salute : «Quattro mesi difficili. Mi sono rotto le palle di piangere» : Come sta Sinisa Mihajlovic? Dopo 4 mesi di cure, questa mattina si è tenuta una conferenza stampa allo Stadio Dall'Ara di Bologna sulle condizioni di salute...

Mihajlovic - la Conferenza stampa in diretta dalle 11 : gli aggiornamenti sulla malattia del tecnico del Bologna : Importante conferenza stampa prevista per le 11 di venerdì 29 novembre, l’allenatore Sinisa Mihajlovic incontrerà i giornalisti per fare il punto sulla malattia, il tecnico serbo sta lottando contro la leucemia. Era il 13 luglio quando Mihajlovic annunciò di dover intraprendere la battaglia contro la leucemia acuta, una notizia che ha sconvolto tutto il mondo del calcio, adesso farà il punto sulle sue condizioni di salute. Il 29 ...

Mihajlovic - venerdì indetta una Conferenza stampa : il tecnico farà il punto sul suo percorso di cure : Per la giornata di venerdì, l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha indetto una conferenza, alle ore 11, presso la sala stampa dello stadio Dall’Ara. Il tecnico dei rossoblu farà il punto sul suo percorso di cure nella lotta alla leucemia. In conferenza stampa, Mihajlovic sarà insieme ai medici del Policlinico Sant’Orsola. Si parlerà probabilmente anche dei futuri step della terapia, dopo il trapianto di midollo ...

Bologna – Mihajlovic fa il punto sul percorso delle sue cure : venerdì una Conferenza stampa con i medici : Mihajlovic in conferenza stampa venerdì mattina insieme ai medici dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna Sinisa Mihajlovic prosegue il suo percorso di cure contro la leucemia. Domenica il tecnico del Bologna, come preannunciato, non si è seduto in panchina al Dall’Ara per la sfida contro il Parma per rimanere a casa con i suoi cari dopo la conclusione del terzo ciclo di cure ed il trapianto di midollo. Adesso Mihajlovic ...

Juventus - Sarri in Conferenza stampa : il rapporto con Cristiano Ronaldo e le ultime sul portoghese : “Sinceramente cerco di leggere il meno possibile, ogni tanto mi capita di imbattermi in qualche articolo di grande intelligenza, ma ogni tanto. Prima ero un talebano perche’ volevo sempre seguire il mio calcio, adesso non va bene perche’ devo adattarmi alle caratteristiche dei miei giocatori. Dovessi ascoltare tutti diventerei matto…”. Sono le dichiarazioni di Maurizio Sarri, allenatore della Juventus in vista ...

Formula 1 - cala il sipario sul Mondiale con il Gp di Abu Dhabi : ORARI e DIRETTE TV di Conferenza - qualifiche e gara : Va in scena nel prossimo week-end l’ultimo Gran Premio della stagione, in programma sul circuito di Yas Marina cala il sipario sul Mondiale 2019 di Formula 1, dominato in lungo e in largo dalla Mercedes e da Lewis Hamilton, capace di conquistare il sesto titolo della propria carriera. L’ultimo appuntamento dell’anno è fissato ancora una volta ad Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina che chiuderà un’annata piena di ...

Milan - Pioli in Conferenza : “Rispettiamo il Napoli - ma non siamo da meno. Faremo una partita seria daremo il 200%! Conti e Bonaventura disponibili - sul modulo e Ibrahimovic…” : La conferenza stampa di Stefano Pioli L’allenatore del Milan, Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Napoli. Ecco quanto ha detto: – “Voci di mercato? interessano più a voi, siamo concentrati solo sulla partita di domani. I tifosi non ci hanno mai fatto mancare il sostegno, anche domani sarà così e quindi daremo il 200%”. Si riparte dalla gara contro la Juventus? “Per ...

Lazio-Celtic - Inzaghi in Conferenza : “Domani c’è un solo risultato” : “C’è solo un risultato domani sera. Dovremo assolutamente vincere perché abbiamo in testa questo risultato e dobbiamo muovere la classifica sapendo che non sarà una gara semplice”. Sono le parole, alla vigilia di Lazio-Celtic, del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi. “Vorrei rivedere la stessa prova della partita dell’andata, chiaramente con un risultato diverso. Abbiamo fatto un’ottima gara ma abbiamo ...