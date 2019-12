Verona Roma 1-3 | cronaca e tabellino

Verona-Roma 1-3 - le pagelle di CalcioWeb : Pellegrini artista - qualcuno avverta Rrahmani [FOTO] : Verona-Roma, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il match del Bentegodi tra gli scaligeri di Ivan Juric e i capitolini di Paulo Fonseca, valevole come posticipo domenicale della 17ª giornata di Serie A. Queste, al termine della sfida, le pagelle della nostra redazione. In alto la FOTOGALLERY. Verona Silvestri 5 – Non chiude le gambe e Kluivert lo beffa. Rrahmani 4.5 – Sta ancora rincorrendo Kluivert, che ...

Il Verona fa una grande figura - ma la Roma è cinica e letale : i giallorossi sbancano il Bentegodi [FOTO] : Verona-Roma LIVE – Posticipo domenicale della 14ª giornata di Serie A, al Bentegodi il Verona ospita la Roma. Rivelazione del campionato, gli scaligeri, alla vigilia dati come vittima sacrificale del nostro campionato. Ma la compagine di Juric si sta dimostrando ostica, granitica, solida in difesa e anche piacevole nel palleggio. I giallorossi di Fonseca, dopo il doppio tris tra Serie A ed Europa League, si ritrovano a rispondere ...

La Roma soffre - combatte e vince : Verona sconfitto 3-1 : Verona e Roma si affrontano questa sera nel posticipo domenicale delle ore 20.45. Gli scaligeri, dopo il successo della scorsa settimana sulla Fiorentina, giocano nuovamente di fronte ai propri...

VIDEO Verona-Roma 1-3 - Highlights - gol e sintesi : decisivo il rigore di Perotti : Il Verona si fa battere in casa dalla Roma per 1-3 nel posticipo delle ore 20.45 della quattordicesima giornata della Serie A di calcio: nella sfida del Bentegodi capitolini avanti con la rete al 17′ del primo tempo siglata da Kluivert, ma gli scaligeri pareggiano grazie al gol di Faraoni al 21′. Sorpasso con il rigore trasformato da Perotti proprio al 45′. Nella ripresa chiude i conti Mkhitaryan in pieno recupero. Highlights ...

Posticipo serie A - Verona-Roma 1-3 : 22.45 La Roma sbanca il 'Bentegodi', conserva il quarto posto e resta a due punti dalla Lazio al terzo. Giallorossi avanti con Kluivert (17') mandato in area da Pellegrini.Subito la reazione scaligera con Faraoni che incorna in rete il cross di Zaccagni al 21'. Perotti deve sostituire l'infortunato Kluivert e l'argentino proprio al 45' si incarica di trasformare il rigore procurato dall'ingenuità di Gunter che trattiene Dzeko.Ripresa a ritmi ...

Verona Roma 1-2 LIVE : iniziano i secondi 45' a Verona : Allo Stadio Bentegodi, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Verona e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Giuseppe Francesco D’Amato, inviato a Verona) – Allo Stadio Bentegodi, Hellas Verona e Roma si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Verona Roma MOVIOLA 1′- Si parte al Bentegodi! E’ iniziata Hellas ...

DIRETTA/ Verona Roma - risultato 1-1 - streaming tv : Faraoni risponde a Kluivert : DIRETTA Verona Roma streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita valida per la 14giornata di Serie A.

PAGELLE Verona Roma : TOP e FLOP del match VOTI : I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Verona Roma Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Hellas Verona e Roma, valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Kluivert FLOP: Gunter VOTI HELLAS Verona (3-4-2-1): Silvestri 5.5; Rrahmani 6, Gunter 5.5, Bocchetti 5.5; Faraoni 6.5, Amrabat 6.5, Pessina 5.5, Lazovic 6; Verre 6, Zaccagni 6; Di Carmine 5.5. A ...

Verona-Roma 1-2 diretta Nuovo vantaggio con Perotti su rigore : Verona e Roma si affrontano questa sera nel posticipo domenicale delle ore 20.45. Gli scaligeri, dopo il successo della scorsa settimana sulla Fiorentina, giocano nuovamente di fronte ai propri...

DIRETTA/ Verona Roma - risultato 0-0 - streaming video tv : in campo! : DIRETTA Verona Roma streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita valida per la 14giornata di Serie A.

Risultati Serie A live - 14ª giornata : si gioca Verona-Roma - la classifica : Risultati Serie A – Serie A nuovamente in campo. La gara d’apertura va appannaggio dell’Atalanta, che ha la meglio nel derby lombardo in casa del Brescia. Successo del Torino sul campo del Genoa grazie ad un gol di Bremer, in serata Fiorentina-Lecce, successo ospite grazie ad un gol di La Mantia. Impresa del Sassuolo che nel lunch match ha fermato la Juventus, 2-2 il risultato. Alle 15 vincono Inter, Lazio e Milan. Il ...

Verona-Roma 1-1 live : Faraoni pareggia - che partita! : Verona-Roma live – Posticipo domenicale della 14ª giornata di Serie A, al Bentegodi il Verona ospita la Roma. Rivelazione del campionato, gli scaligeri, alla vigilia dati come vittima sacrificale del nostro campionato. Ma la compagine di Juric si sta dimostrando ostica, granitica, solida in difesa e anche piacevole nel palleggio. I giallorossi di Fonseca, dopo il doppio tris tra Serie A ed Europa League, si ritrovano a rispondere ...

Verona-Roma 1-1 diretta Vantaggio di Kluivert - pari di Faraoni : Verona e Roma si affrontano questa sera nel posticipo domenicale delle ore 20.45. Gli scaligeri, dopo il successo della scorsa settimana sulla Fiorentina, giocano nuovamente di fronte ai propri...

Verona Roma LIVE 0-0 : si parte al Bentegodi! : Allo Stadio Bentegodi, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Verona e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Giuseppe Francesco D’Amato, inviato a Verona) – Allo Stadio Bentegodi, Hellas Verona e Roma si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Verona Roma MOVIOLA 1′- Si parte al Bentegodi! E’ iniziata Hellas ...