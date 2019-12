Trecento ‘sardine’ in piazza a Benevento manifestano contro Salvini FOTO e VIDEO

anteprima24

(Di domenica 1 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti- Anchenon si… Lega. O almeno una grosso branco di sardine beneventane ha detto chiaro e tondo che Matteonon piace. Riuscita la prima manifestazione sannita del movimento delle sardine, che stanno animando in questi giorni tante piazze italiane per dichiarare la propria opposizione all’ex Ministro dell’interno e alla Lega. Le sardine sono pesci che riunendosi in grossi branchi sfuggono ai predatori: e proprio questo vuole simboleggiare questo movimento spontaneo nato dalla fertile fantasia di un giovane che ha sancito la nascita di questa nuova forma di partecipazione alla battaglia politica utilizzando le possibilità date dal “flash mob”. E proprio con un flash mob è stata riempita di sardine questa seraFederico Torre. Oltre 300 uomini e donne, e persino bambini, ma la gran parte ...

