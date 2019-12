Pallavolo – Superlega | Monza ko | al PalaDesio trionfa la Leo Shoes Modena

sportfair

(Di domenica 1 dicembre 2019) La Leovince ain unsold outsi sfidano in unsoldout con oltre 5800 spettatori. La Leoparte con la diagonale Christenson-Zaytsev, in banda ci sono Bartosz Bednorz e Matt Anderson, al centro Holt-Mazzone, il libero è Salvatore Rossini. Ladi Fabio Soli parte con Orduna-Kurek in diagonale, al centro ci sono Yosifov e Galassi, in banda Dzavoronok e Louati, il libero è Goi.parte fortissimo con un sideout perfetto, 6-11. Zaytsev e Anderson trascinano i gialli, 20-13 e la Leogioca un volley di altissimo livello. Una stratosfericachiude il set 25-15. Il secondo parziale è giocato sul punto a punto poi e Bednorz con due ace a spaccare il set, 14-11. Non si fermano i gialli, Christenson aziona i suoi avanti che non tradiscono, 16-13. E’ unache gioca a livelli clamorosi, 25-15 anche nel ...

