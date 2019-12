Le ragioni di chi vuole la separazione tra Venezia e Mestre

Traffico di influenze - Luca Barbareschi e l’ex ragioniere dello Stato Monorchio a processo : Il giudice per l’udienza preliminare di Roma ha rinviato a giudizio il direttore artistico del teatro Eliseo, Luca Barbareschi, l’ex ragioniere generale dello Stato, Andrea Monorchio (suore dell’attore) e una terza persona nell’ambito dell’indagine sui fondi da destinare al teatro. Il giudice Vilma Passamonti ha fissato il processo al prossimo 22 aprile davanti al giudice monocratico. Gli imputati sono accusati dal pm Antonio ...

Gazzetta : Ancelotti aveva chiesto una mediazione - ma De Laurentiis non ha voluto sentir ragioni : Siamo alla vigilia di una delle due sfide che determineranno l’eventuale passaggio agli ottavi di Champions, ma l’aria che tira non è certo delle migliori. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il presidente è tornato e con lui sono partite le raccomandate con le richieste delle multe per i calciatori. Le troveranno al proprio ritorno, mala situazione è tesa. L’ambiente è seriamente preoccupato, teme che la squadra abbia perso le ...

Mes - le ragioni di Salvini : ecco perché rischia di essere davvero un fondo “ammazza-Stati” : Sono diverse le accuse cui Matteo Salvini si è scagliato contro il presidente del Consiglio riguardo alla riforma del Mes, il fondo europeo Salva-Stati: a detta dell'ex ministro dell'Interno, Giuseppe Conte avrebbe dato il via libera alle modifiche del Meccanismo, lo avrebbe fatto tenendo il Parlamento all'oscuro, e le modifiche autorizzate rappresenterebbero un grosso problema per i titoli di Stato italiani, e in ultima istanza, per i risparmi ...

Cucchi - si astiene il giudice nel processo su depistaggi : “Carabiniere in congedo - ragioni di opportunità” : Partito e subito rinviato. Riprenderà il 14 dicembre il processo sui depistaggi che sarebbero seguiti alla morte di Stefano Cucchi (come rivendicato anche dal pm Giovanni Musarò nel processo bis, per il quale è attesa giovedì prossimo la sentenza ndr). Il motivo? In apertura dell’udienza il giudice, Federico Bonagalvagno, si è astenuto dal processo, che vede imputati otto carabinieri. Bonagalvagno ha giustificato la sua astensione spiegando di ...

Decine di scuole di Hong Kong sono rimaste chiuse per ragioni di sicurezza : Martedì Decine di scuole a Hong Kong sono rimaste chiuse per ragioni di sicurezza, dopo che gli attivisti che da mesi manifestano per chiedere maggiore democrazia avevano annunciato un giorno di proteste e blocchi stradali. Le proteste di martedì sono arrivate dopo quelle

DAZI E NATO/ Attenti alle ragioni - e alle richieste - degli Usa : "Le tariffe Usa contro l'Europa sono frutto del metodo multilaterale che il presidente Mattarella invoca e non del sovranismo di Trump"