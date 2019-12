Calciomercato Juve | Diario Gol | ' Possibile assalto del Real Madrid a de Ligt'

Calciomercato Juventus : Chiesa e Tonali sarebbero sempre nel mirino - ma occhio all'Inter : La Juventus starebbe seguendo da tempo alcuni dei migliori talenti del calcio italiano, ovvero Federico Chiesa e Sandro Tonali. L'esterno della Fiorentina al momento è vittima di un problema fisico che lo sta affliggendo da alcune settimane e non è sceso in campo neanche nella sfida di campionato contro il Lecce. Su Chiesa, però, c'è una sorta di giallo dal momento che sono girate mille voci sul suo futuro. Il giovane esterno non sembra sereno a ...

Calciomercato - Inter e Juve in concorrenza per Kulusevski - Milinkovic ed Emerson (RUMORS) : Juventus e Inter in questo inizio di stagione stanno dominando il campionato italiano, distanziate da un solo punto in classifica. Una sfida che, però, sarebbe pronta a trasferirsi anche sui tavoli delle trattative di mercato, in quanto sia la società bianconera che quella nerazzurra sembrerebbero avere obiettivi comuni. Come scrive la Gazzetta dello Sport, sta intrigando molto sul mercato il centrocampista offensivo del Parma, ma di proprietà ...

Calciomercato Juventus - Higuain vorrebbe chiudere carriera in bianconero : Dopo un anno tormentato, trascorso la prima parte al Milan e la seconda al Chelsea, Gonzalo Higuain è ritornato a Torino con la volontà di riconquistarsi la maglia della Juventus e grazie al suo impegno e al lavoro quotidiano ha riconquistato la fiducia della dirigenza bianconera, che ha apprezzato la determinazione dell'argentino. Un lavoro importante quello del 21 bianconero, decisivo più volte in questo inizio di stagione. Questa ritrovata ...

Calciomercato Juve - Dybala piace al Tottenham - bianconeri sono pronti a blindarlo (RUMORS) : La Juventus in questo inizio stagione sta mettendo in evidenza i giocatori più tecnici, merito sicuramente del gioco promosso dal nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri, abile nel valorizzare soprattutto il settore avanzato. Uno dei giocatori che sta esprimendo livelli notevoli è sicuramente Paulo Dybala, decisivo in più partite in Serie A ed in Champions League. La punizione che ha deciso il match contro l'Atletico Madrid è una delizia per gli ...

Calciomercato Juventus - possibile offerta per Emerson Palmieri : In questo inizio stagione, la Juventus si sta dimostrando una delle più forti squadre a livello europeo, merito di un ruolino di marcia notevole sia in Serie A che in Champions League. Di fatti è l'unica squadra imbattuta in tutti i campionati europei, ha già gli ottavi di finale di Champions League in tasca e avendo vinto il girone potrà contare su un accoppiamento con una squadra arrivata seconda nel proprio gruppo. Nonostante questo, la ...

Calciomercato Juventus - sarebbero pronti i rinnovi di Szczesny e Matuidi (RUMORS) : Si parla molto di mercato in questa fase della stagione, in quanto a gennaio gran parte delle società potrebbero attingere al Calciomercato per rinforzare la propria rosa. Juventus, Inter, Milan potrebbero essere alcune delle protagoniste del mercato ma i bianconeri in questa fase sono impegnati anche a sistemare le situazioni contrattuali di alcuni giocatori. Di recente la società bianconera ha ufficializzato i rinnovi di contratto del terzino ...

Calciomercato Juventus - un top club italiano piomba su Mandzukic : Calciomercato Juventus – Ultimissime in casa Juve per quanto riguarda le cessioni a gennaio. Mario Mandzukic ha ormai chiuso da un paio di mesi la sua avventura con la Juventus. Il croato è ancora, almeno ufficialmente, un calciatore dei bianconeri, ma è in attesa di una nuova sistemazione da inizio settembre. Da quando la Vecchia Signora lo ha lasciato fuori dalla lista Champions ufficializzando il suo essere ai margini dal progetto ...

Calciomercato Juventus - possibili colpi Gosens e Traoré dall'Atalanta già a gennaio : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Robin Gosens, talentuoso esterno che milita nelle fila dell'Atalanta. Il giocatore, grazie alla guida di Gian Piero Gasperini, è diventato uno dei migliori interpreti del ruolo in serie A e le sue ottime prestazioni non sono passate di certo inosservate. Il terzino sinistro ha disputato una partita maiuscola ...

Calciomercato Juventus - Mandzukic sarà ceduto ad un prezzo maggiore di 5 milioni (RUMORS) : Il Calciomercato invernale potrebbe regalare interessanti trattative: gli Europei che si svolgeranno nell'estate 2020 sono una motivazione ulteriore per alcuni calciatori con poco minutaggio in questo inizio stagione nel trovare una destinazione che li possa valorizzare. Soffermandoci sulla Juventus, Emre Can ad esempio non ha nascosto la volontà di avere più spazio in bianconero, diversa invece è la situazione che riguarda Mario Mandzukic, che ...

Calciomercato Juventus : possibili obiettivi Willian e Pedro in scadenza con il Chelsea : L'attuale tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, nella sua carriera ha dimostrato di saper utilizzare diversi schemi tattici ma il miglior gioco espresso in questi anni è quello del suo Napoli, che puntava sul 4-3-3 dapprima con Higuain poi con Mertens punta centrale. Un gioco spettacolare che ha permesso alla squadra campana ad avvicinarsi e a creare dei grattacapi alla corazzata Juventus guidata da Massimiliano Allegri. Il 4-3-3 è stato ...

Calciomercato Juventus - Dybala sarebbe nel mirino dell'Atletico Madrid : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni si concentrano su Paulo Dybala, giocatore che pare essersi completamente ritrovato grazie alla gestione di Maurizio Sarri. L'attaccante argentino ha infatti inanellato una serie di prestazioni maiuscole, risultando più volte decisivo. I suoi colpi di genio non sono passati di certo inosservati, tanto che l'Atletico Madrid si sarebbe ...

Calciomercato Juventus - Demiral sarebbe la prima scelta del Milan per gennaio (RUMORS) : Dopo il prezioso successo in Champions League contro l'Atletico Madrid, la Juventus è al lavoro per preparare la partita di Serie A contro il Sassuolo, prevista per domenica 1 dicembre alle ore 12:30. Nel frattempo continuano ad arrivare numerose le indiscrezioni di mercato riguardanti la società bianconera, in particolar modo relative ad alcune trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio. Uno dei giocatori più desiderati della rosa della ...

Calciomercato Juve : De Sciglio - valutato 25 milioni - interesserebbe al PSG (RUMORS) : L'anno scorso è stato uno dei giocatori più criticati della rosa bianconera, nonostante i risultati raggiunti dalla squadra di Allegri a fine stagione: Mattia De Sciglio si sta prendendo la scena in questo inizio stagione e se non si fosse infortunato a fine agosto, probabilmente avrebbe giocato di più rispetto ai minuti raccolti in queste prime partite di campionato. La duttilità del terzino italiano è apprezzata molto da Maurizio Sarri, che ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Pjanic-Neymar in estate : Il Calciomercato non dorme mai. Arrivano infatti delle indiscrezioni molto interessanti per quanto riguarda la Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Neymar, campione brasiliano che milita nelle fila del Paris Saint Germain. Quello del sudamericano resta uno dei nomi più caldi in ottica di Calciomercato. Neymar è stato escluso dai titolari nella sfida di Champions League tra il Real Madrid ed il Paris Saint Germain e potrebbe lasciare il ...