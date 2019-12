Abruzzo | due escursionisti scivolano e muoiono in un dirupo sulla Maiella Uno ha tentato

Abruzzo - incidente sulla Maiella : morti due alpinisti : Dramma in Abruzzo, dove una coppia di escursionisti è deceduta a seguito di un incidente in montagna. L’incidente è avvenuto sulla Maiella, inutili le misure di soccorso. Escursionisti precipitano sulla Maiella L’incidente si è verificato nella zona chiamata Rave del Ferro, sulla Maiella, nel pescarese. Secondo quanto si apprende, i due sono precipitati durante l’escursione. Immediata la richiesta di soccorso da parte dei loro compagni ...

Terremoto - in Abruzzo altre due scosse nella notte. Scuole chiuse : Durante la notte altre due scosse di Terremoto più lievi, dopo quella più forte di magnitudo 4.4 registrata ieri pomeriggio a Balsorano, hanno fatto tremare l'Abruzzo. Alle 0:19 la terra ha tremato ancora con magnitudo 3,5, mentre alle 0:32 con magnitudo 2, come ha comunicato l’Ingv. Il sisma è stato avvertito anche in Lazio, nel Frusinate e nella zona di Roma est e a Napoli. Non si sono registrati né feriti né danni ma nei paesi più vicini ...