Uomo muore durante una battuta di caccia | raggiunto dal colpo di fucile di un parente

Uomo di 63 anni muore dopo esser stato leccato dal suo cane : “Era sano - non aveva altre patologie” : Un Uomo di 63 anni è morto dopo esser stato leccato dal suo cane. È successo in Germania, come riferisce il Washington Post, e il caso è stato descritto in un articolo pubblicato sull’European Journal of Case Reports. L’Uomo si è presentato in ospedale con sintomi simili a quelli influenzali, come dolori articolari, respiro affannoso e strane macchie rotonde sulla pelle. Il suo battito cardiaco era stabile e i medici non riuscivano a ...

Dramma nel centro di Roma : Uomo muore cadendo in vano ascensore : Roma – Un uomo di 64 anni, portiere di uno stabile in via Santi Apostoli 73, in pieno centro a Roma, e’ morto dopo una caduta dal primo piano all’interno del vano ascensore. L’uomo, secondo quanto si apprende, sarebbe precipitato accidentalmente durante alcune operazioni di pulizia. Sul posto il pm di turno e gli agenti del commissariato Trevi. Si attende l’arrivo del medico legale. Al vaglio la ricostruzione ...

Uomo di 34 anni muore improvvisamente e il suo cavallo piange disperato al suo funerale : Una storia tristissima che ci fa capire quanto sia grande l’amore che sono in grado di provare gli animali per l’essere umano che si prende cura di loro. Un giovane Uomo di appena 34 anni, Wagner è morto improvvisamente durante un giro in moto per un incidente. L’Uomo era affezionatissimo al suo cavallo che aveva chiamato Sereno e il cavallo a lui. I due sembravano davvero amici a detta di chi li conosceva bene. Il fratello di Wagner ...

Trattamento chiropratico finisce male - Uomo muore su lettino con il collo spezzato : La storia di John Lawler, 80enne britanico che prima ha perso conoscenza,poi è rimasto paralizzato e infine è morto sopo alcune manovre sul suo collo e la schiena durante una seduta sul lettino del chiropratico a cui si era rivolto per alcuni dolori alle ossa che lo perseguitavano da tempo.Continua a leggere

Calabria - Uomo muore dopo essere stato travolto da un'auto : In Calabria un uomo è deceduto alcune ore dopo essere stato travolto da un'autovettura nella mattinata di questo lunedì 11 novembre. La dinamica risulta essere ancora poco chiara, ma pare che l'uomo, mentre stava attraversando la strada, sia stato travolto dall'auto. Le sue condizioni di salute sono sembrate essere subito gravi: pare essere giunto presso l'ospedale Annunziata di Cosenza parzialmente incosciente anche se in quel momento riusciva ...

Uomo muore schiacciato dalla sua auto : aveva parcheggiato in una salita con forte pendenza : Tragedia a Raffadali, in provincia di Agrigento. Un Uomo di 74 anni è morto dopo essere stato schiacciato dalla sua stessa auto, che aveva parcheggiato in una salita con forte pendenza. L’incidente è avvenuto in contrada Manaresi. L’anziano è morto sul colpo. L'articolo Uomo muore schiacciato dalla sua auto: aveva parcheggiato in una salita con forte pendenza sembra essere il primo su Meteo Web.

Uomo beve troppa vodka si sente male e muore - poi risorge e va trovare al bar gli amici che stavano brindando in sua memoria : Una storia assurda ma vera avvenuta a Vladivostok un paese dell’estremo oriente in Russia. Un Uomo, in compagnia degli amici, si era troppo lasciato andare e aveva bevuto tantissima vodka. All’ennesimo bicchiere di vodka l’Uomo è caduto a terra stremato. L’Uomo, soccorso dagli amici, non dava più segni di vita. I soccorsi arrivati immediatamente non avevano potuto far altro che constatare il suo decesso. Poi i dipendenti della camera ...

Ancona - tragedia sui binari : travolto da treno tra Senigallia e Marotta - muore Uomo di 34 anni : A lanciare l’allarme è stato il macchinista di un treno Intercity, partito da Milano e diretto a Pescara, che ha segnalato un urto sui binari. Quando i primi soccorritori sono arrivati sul posto, per l'uomo non c'era più nulla da fare. La circolazione lungo la linea Rimini - Ancona è rimasta ferma per diverse ore.Continua a leggere

Tragico schianto tra due auto e furgone in A4 : muore Uomo - feriti donna e bimbo : Il dramma si è consumato nella tarda serata di venerdì nel tratto compreso tra le uscite di Cessalto e San Donà di Piave, in Veneto. Nonostante i tempestivi soccorsi, per la vittima, che era al volante di uno dei mezzi coinvolti, non c'è stato nulla da fare. Trasportati in ospedale una donna e un bimbo.Continua a leggere

Incidente a Senigallia - scontro frontale fra con autocarro : muore un Uomo di 83 anni : L'anziano è morto sul colpo, rimanendo incastrato fra le lamiere del mezzo totalmente accartocciato. In seguito all'Incidente il mezzo pesante è finito nella scarpata laterale. Le cause dello scontro si potrebbero imputare ad un sorpasso azzardato: le dinamiche sono ora al vaglio della polizia locale.Continua a leggere

Maltempo a Siracusa : Uomo muore travolto da un'onda di fango : Il Maltempo nel sud-est della Sicilia ha provocato un morto. A perdere la vita è stato un agente penitenziario di 52 anni che nella notte scorsa era stato segnalato come disperso sulla statale 115: mentre percorreva la strada (precisamente in contrada Stafenna, nel territorio di Noto in provincia di Siracusa) è stato travolto da un'onda di fango che gli è costato la vita. Stando a quanto si apprende dalle prime indiscrezioni, la vittima si stava ...

Calabria - Uomo muore in un incidente stradale di ritorno dal matrimonio della figlia : Un terribile incidente stradale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di un uomo. Dalle prime informazioni pare che l'uomo stesse viaggiando insieme alla sua famiglia, dopo essere stato al matrimonio di una delle sue figlie, quando per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe andato a scontrare contro un'altra autovettura. Purtroppo, nonostante l'intervento rapido dei soccorritori, per lui non c'è stato nulla da fare. A ...

Cuneo - si ribalta la gru dello stabilimento Cemental : muore Uomo di 56 anni : Si ribalta la gru che stava manovrando per un’operazione di carico di un tir e muore. È quando è successo a un operaio di 56 anni all’interno dello stabilimento Cemental a Genola, in provincia di Cuneo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118, ma i soccorsi sono stati inutili. Solo tre giorni fa, altri due operai hanno perso la vita sul posto di lavoro. A San Mauro Marchesato, nel Crotonese, un uomo di ...

Roma - maiale attacca bimbo di 2 anni : Uomo muore per salvarlo. Il piccolo è gravissimo : Un uomo di circa 50 anni è morto e un bambino di due anni è grave a Roma dopo l'aggressione di un maiale allevato in un porcile a Corcolle, estrema periferia della...