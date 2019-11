Ricercatori italiani creano un metodo per rendere Facebook più efficiente

Alzheimer - Ricercatori italiani scoprono una molecola che “ringiovanisce” il cervello : Questa ricerca pone dunque le basi per lo sviluppo di nuove strategie utili per la diagnosi e la terapia di questa malattia neurodegenerativa

Il manifesto del buon invecchiamento su “Science” : Ricercatori italiani tra gli autori : Uno studio scientifico, una sorta di “ manifesto ”, che illustra e propone un nuovo approccio all’ invecchiamento e che ha come obiettivo l’acquisizione di conoscenze innovative che aiutino a mantenersi in salute più a lungo. E’ quanto pubblicato da un gruppo internazionale di ricercatori , coordinati Stuart Calimport dell’Università di Liverpool, e che vede tra gli autori di questo lavoro scientifico anche il professor Angelo Scuteri, ...

Mettiamo a sistema la rete dei Ricercatori italiani nel mondo : Guai a chiamarli cervelli in fuga dall’Italia perché la scienza non deve avere frontiere né nazionalità: sono i giovani ricercatori del comitato organizzatore del Science politic and public (SPP) svoltosi a Cambridge il 26 Ottobre organizzato dalla Cambridge University Italian Society (Cuis) e dall’Association of Italian Scientists in the UK (Aisuk) con il patrocinio dell’ambasciata britannica a Roma, ...