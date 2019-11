Pistacchi | proteggono il cuore e dall’eccesso di colesterolo

Fonte : dilei

(Di sabato 30 novembre 2019) Frutti della pianta Pistacia Vera, appartenente alla famiglia delle Anacardiaceae e originaria dell’Asia, isono degli alleati portentosi della salute. Introdurli nella propria alimentazione significa avere un’arma in più nella lotta contro gli eccessi die, di conseguenza, più chances di mantenere ilin salute. Caratterizzati da un apporto energetico di poco superiore alle 600 calorie per singolo etto di prodotto, icontribuiscono a prevenire l’ossidazione delcattivo LDL grazie al loro importante contenuto di fitosteroli e di grassi monoinsaturi e polinsaturi. Molto importante è pure la presenza di γ-tocoferolo, un composto affine alla vitamina E che concretizza un’azione vasodilatatrice, aiutando anche a prevenire gli episodi di trombosi venosa. Come evidenziato dagli esperti di Humanitas, una peculiarità ...