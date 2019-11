London Bridge | identificata la prima vittima | Jack era un neo-laureato di Cambridge

Ricercatore che si occupava del recupero dei detenuti : chi era Jack - una delle vittime del London Bridge : Identificata una delle vittime dell’attacco di London Bridge. Si chiamava Jack Merritt ed era un giovane laureato dell’università di CamBridge.Secondo le prime ricostruzioni è stato ucciso dal killer, Usman Khan, nella sala all’imbocco del ponte in cui il raid è cominciato, durante una conferenza sulla riabilitazione dei detenuti organizzata a Londra dallo stesso ateneo di CamBridge.Il padre lo ha ricordato ...

Quelli che hanno aiutato a fermare l’attacco sul London Bridge : Un po' di dettagli su quello che si sa e si scrive sulle persone che hanno fermato Usman Khan prima dell'arrivo della polizia, che poi l'ha ucciso

Attentato sul London Bridge - due morti e diversi feriti : L'uomo che sul London Bridge ha ucciso due persone e ne ha ferite diverse altre con un coltello, è il 28enne Usman Khan, un ex detenuto, legato a gruppi islamisti, e condannato per reati legati al terrorismo. Secondo le informazioni l'uomo, ucciso poi dagli agenti intervenuti, era uscito dal carcere un anno fa e indossava un braccialetto elettronico. Eroico il comportamento dei passanti che lo hanno disarmato. È diventata virale la foto di un ...

La zanna di un cetaceo per bloccare l'attentatore : il gesto di uno degli eroi del London Bridge : Una zanna di narvalo: questa una delle armi usate dai cittadini per disarmare l’attentatore che ieri ha seminato terrore e morte sul London Bridge, accoltellando i passanti. A riportare la notizia e le immagini è il Daily Mail, mostrando l’assalitore che, prima di essere ucciso dalle forze dell’ordine, viene messo all’angolo da due passanti armati uno di un estintore e l’altro di una zanna di ...

Londra - l’uomo che ha disarmato il terrorista del London Bridge è un assassino in libertà vigilata. Sgozzò 21enne con ritardo mentale : L’uomo diventato famoso venerdì sera per essere tra coloro che hanno disarmato Usman Khan, il terrorista 28enne che sul London Bridge di Londra ha ucciso due persone e ferite altre tre con un coltello, è un assassino in libertà vigilata. Lo rivela il Daily Mail che lo identifica come James Ford, 42enne che nel 2004 è stato condannato all’ergastolo, con incarcerazione minima di 15 anni, per aver ucciso Amanda Champion, una 21enne con ...

L’eroe del London Bridge è un omicida in libera uscita : ha sgozzato una disabile 15 anni fa : L'eroe che ha disarmato il terrorista sul London Bridge a Londra durante l'attacco di venerdì 29 novembre è in realtà un omicida in libera uscita. Si chiama James Ford, ha 42 anni ed è stato condannato in via definitiva ad un minimo di 15 anni di carcere per aver ucciso nel 2003 Amanda Champion, 21enne disabile: l'ha strangolata e sgozzata prima di abbandonarne il cadavere su un mucchio di rifiuti vicino la sua casa nel Kent.Continua a leggere