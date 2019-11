La violenza sulle transessuali è sempre violenza sulle donne Perché siamo donne anche noi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 novembre 2019) di Alexis Bonazzi È notizia di qualche giorno fa come a Marina di Massa (Massa-Carrara) sia apparso sui citofoni di un condominio un cartello che riportava la seguente dichiarazione: “No trans in questo condominio”. Questo episodio è seguito da un altro fatto analogo, questa volta usando bombolette spray sul muro di un palazzo in periferia. Ovviamente, lo Shakespeare de’ noantri non ha saputo resistere alla tentazione di disegnarci pure un bel fallo stilizzato per coronare la sua opera letteraria. Evidentemente, data la sua scarsa dimestichezza informatica, non è riuscito ad andare su Facebook per insultare la trans di turno e quindi ha ripiegato sull’antico mezzo delle scritture rupestri, che rimaneefficace nei secoli dei secoli. Amen. Il cartello, affisso sopra ai citofoni, suggerisce che la trans in questione abiti nel palazzo, il che mi fa pensare che chiunque lo abbia ...

FiorellaMannoia : Vi abbraccerei uno ad uno. ??????A Piacenza un evento più unico che raro: un corteo di uomini contro la violenza sull… - M5S_Senato : La settimana M5S al Senato in 1 minuto ?? Legge di bilancio e convegno contro la violenza sulle donne: il nostro po… - mengonimarco : 1945, 1963, 1970, 1978, 1981: alcune delle tappe fondamentali e purtroppo non scontate per i diritti delle donne. A… -