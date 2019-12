Giulia D’Urso delusa da Giulio | su Giovanna svela | “Ho l’impressione che sia finta”

Uomini e Donne : Giulia D’Urso - lo sfregio a Giovanna e Giulio Raselli : Si fa sempre più acceso il duello alla corte di Maria De Filippi nel dating show Uomini e Donne. La rivalità tra le contendenti di Giulio Raselli continua a essere al centro di molte discussioni social. Quali sono le ultime novità? L’ex cestista sta cambiando le carte in tavola avvicinandosi maggiormente a una delle due favorite, Giulia D’Urso. E Giovanna Abate? Dopo essere circolata la news sul presunto flirt estivo di Giulio e la scarpata ...

Uomini e Donne - Giulia D’Urso sulla scelta di Giulio : “Penso al peggio” : Giulio Raselli vicino alla scelta? Giulia D’Urso: “Sto pensando al peggio” Si sta avvicinando la fine di questa stagione tv per il Trono Classico di Uomini e Donne e, se da una parte Alessandro Zarino è stato invitato (neanche troppo cordialmente) a scegliere Veronica Burchielli, dall’altra Giulio Raselli si sta prendendo tutto il tempo necessario per capire quale ragazza tra Giovanna Abate e Giulia D’Urso potrà ...

Giovanna Abate confessa : “Ho paura”. Il duro sfogo su Giulia D’Urso : Giovanna Abate confessa: “Temo di non essere la scelta di Giulio Raselli” Manca meno di un mese alla fine di questa stagione di Uomini e Donne e i tronisti e le troniste in carica stanno per lanciarsi nel round finale che prevede un intenso giro di conoscenze al fine di capire quale persona potrà stare al loro fianco nella vita reale. Se Alessandro Zarino è stato costretto a scegliere come non è mai successo nella storia del ...

UeD - Giulia D’Urso : parole inaspettate su Carlo - poi attacca Giovanna : UeD, Giulia D’Urso pronta a corteggiare Carlo? La corteggiatrice delusa da Giulio Raselli Giulia D’Urso spiazza nella sua nuova intervista su Uomini e Donne Magazine quando dice la sua su Carlo Pietropoli! Ma prima la corteggiatrice si dichiara delusa dal comportamento di Giulio Raselli, con cui ora si sente distante. Le sensazioni che sta provando […] L'articolo UeD, Giulia D’Urso: parole inaspettate su Carlo, poi ...

Uomini e Donne - Giulio Raselli trema : Giulia D’Urso lo ha “tradito” con un calciatore? : Un altro colpo di scena caratterizzerà le prossime puntate del trono classico di Uomini e Donne: Giulio Raselli, protagonista tra i più chiacchierati di questa stagione televisiva, potrebbe essere stato “tradito” da una delle sue corteggiatrici preferite. Secondo quanto rivelato dal sito Ilvicolodellenews, durante le ultime registrazioni del dating show di Canale 5, sarebbe arrivata una segnalazione su Giulia D’Urso, corteggiatrice di Raselli e ...

Trono Classico : Giulia D’Urso svela un retroscena su Giulio Raselli : Giulia D’Urso su Giulio Raselli svela: “Credevo che mi avrebbe messa in difficoltà” Seppur il Trono Classico di Uomini e Donne non riscuota il successo della controparte Over, sembra che Giulio Raselli abbia conquistato una parte di telespettatori. Nonostante la criticata partecipazione a Temptation Island, dove si è fatto baciare da una donna più grande di lui, Giulio sta continuando la conoscenza delle sue corteggiatrici ...

Uomini e Donne – Chi è Giulia D’Urso? L’influencer che ha corteggiato Giulio Raselli [GALLERY] : Giulia D’Urso: ecco chi è l’influencer salentina che ha fatto breccia nel cuore di Giulio Raselli a Uomini e Donne Prosegue il trono di Uomini e Donne, il seguitissimo programma di Maria De Filippi in onda ogni pomeriggio su Canale 5. Tra i tronisti a cerca di un amore c’è anche Giulio Raselli, che sembra essere stato stregato da una nuova corteggiatrice che ‘brilla’. Si tratta di Giulia D’Urso, già nota ...

Uomini e Donne - Giulia D’Urso e la sintonia con Giulio : “Qualcosa di raro” : Uomini e Donne, Giulia D’Urso si svela: la nuova corteggiatrice che ha colpito Giulio Raselli Non è passata inosservata a Uomini e Donne la nuova corteggiatrice Giulia D’Urso. La ragazza ha scelto immediatamente di conoscere solo Giulio Raselli, rifiutando così una conoscenza con Alessandro Zarino. In realtà, è giunta nel programma con nessuna scelta. Giulio […] L'articolo Uomini e Donne, Giulia D’Urso e la sintonia con ...

Marina Giulia Cavalli a Non è la D’Urso : «Grazie a Stefania Gatti e alla scrittura automatica parlo con mia figlia morta» : Non è la D’Urso, Marina Giulia Cavalli: «Grazie a Stefania Gatti e alla scrittura automatica parlo con mia figlia morta». Nel primo blocco di Live che abbiamo seguito in diretta su Leggo.it, si parla di vita dopo la morte e di restare in contatto con le persone che non ci sono più. Marina Giulia Cavalli ha perso la figlia di 21 anni per una leucemia, un dolore fortissimo che l’attrice di un Posto al Sole è riuscita ad attenuare ...

UPAS - Marina Giulia Cavalli in contatto con la figlia morta : il racconto a Live-Non è la d’Urso : Marina Giulia Cavalli di Un posto al sole a Live-Non è la d’Urso per parlare della figlia morta Marina Giulia Cavalli, la Ornella Bruni di Un posto al sole, è stata protagonista della puntata di Live-Non è la d’Urso di domenica 13 ottobre. L’attrice è intervenuta per parlare della figlia Arianna, morta nel 2015 a […] L'articolo UPAS, Marina Giulia Cavalli in contatto con la figlia morta: il racconto a Live-Non è la ...