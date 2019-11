È già ora di Cyber Monday | OnePlus | Xiaomi | Amazfit e altri in offerta da GearBest

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per temporali sulla Lunigiana : La Sala operativa unificata della Regione Toscana ha emesso un codice giallo per pioggia e forti temporali sui settori nord-occidentali della regione a partire dalle 20 di domani sera, domenica 1 dicembre. La causa, un graduale peggioramento delle condizioni Meteo per l’avvicinarsi di una perturbazione atlantica che comincera’ a portare qualche pioggia sulla Lunigiana e Garfagnana e Alta Versilia dalla serata di domenica. L'articolo ...

Black Friday Tecnologia : le migliori offerte su iPhone - Tv - videogiochi - smartphone e tanto altro ancora : offerte ancora attive su Tv, telecamere, notebook, console e tanti altri prodotti scontati su Amazon per la settimana del...

Laura Efrikian e Gianni Morandi - il dolore per la morte della figlia. Da Caterina Balivo scorrono le lacrime : Gianni Morandi è stato a lungo sposato con Laura Efrikian, precisamente dal 1966 al 1979. L’ex coppia ha avuto due figli: Marianna e Marco. La figlia Marianna si è unita in matrimonio con Biagio Antonacci (dal 1993 al 2002) ed ha dato alla luce due figli: Paolo e Giovanni. Oggi l’ex coniuge del cantante ed attore è stata ospite del programma ‘Vieni da me’, condotto dalla brillante Caterina Balivo. Qui si è soffermata su ...

Gianni Morandi - Laura Efrikian narra la morte della figlia : Balivo in lacrime : Gianni Morandi, l’ex moglie Laura Efrikian narra la morte della loro figlia Serena: Balivo in lacrime. Come reagì il cantante Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi (sono stati sposati dal 1966 al 1979), si è raccontata ampiamente nel salotto di Vieni da Me. Particolarmente intenso il momento in cui ha narrato della morte di […] L'articolo Gianni Morandi, Laura Efrikian narra la morte della figlia: Balivo in lacrime proviene da ...

Chiude la Libreria del Viaggiatore : "Noi - come la Pecora Elettrica di Centocelle - siamo figli di Roma abbandonati a noi stessi" : È battente la pioggia che fa splendere i sampietrini di Via del Pellegrino, a due passi da Campo de’ Fiori, mentre ci avviciniamo al civico 165 in un pomeriggio Romano di fine novembre. La luce è calda e soffusa, i libri hanno l’odore del mondo ed Eleonora, padrona di una casa fatta di storie, ci accoglie sorridente nonostante questi siano giorni difficili. Inizia così il pomeriggio trascorso da HuffPost alla ...

Black Friday Tecnologia : le migliori offerte su iPhone - Tv - videogiochi - smartphone e tanto altro ancora : Tv, telecamere, notebook, console e tanti altri prodotti scontati su Amazon per la settimana del Black Friday

Giacca aperta e nessuna traccia di reggiseno : Elisabetta Gregoraci si è superata. La foto : «Così ti vogliamo: bellissima, forte e sexy. Sei divina», «Wow sempre senza parole! Sei bellissima e super sexy», «Stupenda come poche al mondo», «Meravigliosa come sempre. Che Dio ti benedica. Sei bella e dolcissima», «Che sventola!». E ancora, in riferimento alla didascalia del post: «Devi esse per forza “strong”, altrimenti con queste foto c’è il rischio di collassare». Questi sono solo una minima parte dei commenti piovuti sotto alla nuova ...

Black Friday Tecnologia : le migliori offerte su Tv - videogiochi - videocamere e tanto altro ancora : Tv, telecamere, notebook, console e tanti altri prodotti scontati su Amazon per la settimana del Black Friday

Black Friday Tecnologia : le migliori offerte su iPhone - Tv - videogiochi e tanto altro ancora : Tv, telecamere, notebook, console e tanti altri prodotti scontati su Amazon per la settimana del Black Friday

Spoiler Il Paradiso delle signore - venerdì 29/11 : Gabriella prova a incoraggiare Salvatore : L'ultima puntata settimanale de Il Paradiso delle signore verrà trasmessa oggi 29 novembre su Rai 1, a partire dalle ore 15:40. Essa non potrà prescindere dal ritorno a casa di Angela, che ha lasciato la villa dopo avere ascoltato una conversazione tra Riccardo e Adelaide. La giovane cameriera si troverà così ad affrontare il solito problema legato all'affitto, mettendosi alla ricerca di una soluzione. E successivamente, al circolo, proverà a ...

Viene ingaggiato per uccidere l’amante del marito ma poi se ne innamora : Un uomo in Brasile, Carlos Roberto de Jesus era stato ingaggiato da una donna per uccidere l’amante del marito dopo che aveva scoperto il tradimento. L’uomo, dopo aver preso l’incarico e dopo aver pattuito con la donna la somma per tale incarico, ha iniziato a pedinare la donna e si è subito accorto che si trattava di una donna bellissima. Giorno dopo giorno e pedinamento dopo pedinamento il killer si è innamorato della donna tanto da ...

Pre Show Adrian la serie evento episodio 2 - Adriano Celentano canta e balla con Gianni Morandi e Maria De Filippi SINTESI : Pre Show Adrian la serie evento episodio 2Grande serata di musica italiana nel pre Show di Adrian la serie evento, giunto all’episodio 2 (dopo la rinascita). Adriano Celentano canta e balla con i due ospiti della serata: Maria De Filippi e Gianni Morandi. Celentano duetta con Morandi e sulle note di “Azzurro” si apre il sesto episodio del cartone animato scritto e diretto da Adriano Celentano. The post Pre Show Adrian la serie ...

Gianni Morandi visita il set di Diabolik con Luca Marinelli e Valerio Mastandrea «Due grandi attori a Bologna» : Gianni Morandi sul set di Diabolik incontra Luca Marinelli e Valerio Mastandrea a Bologna Uno dei set italiani più attesi delle ultime settimane. Sono in pieno corso le riprese di “Diabolik” film diretto dai Manetti Bros. La troupe è fissa da qualche settimana a Bologna, location riadattata nella nota Clerville dei fumetti della Giussani. A far visita alle riprese bolognesi è Gianni Morandi (su Canale 5 con l’Isola di Pietro 3) ...

Mes - Zingaretti attacca Salvini : “Lo approvò - ma ora diffonde falsità per danneggiare l’Italia” : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti accusa con forza il leader leghista Matteo Salvini: "La Lega vive alimentando paure. Quando era al Governo Salvini ha approvato la riforma del fondo salva stati. Ora, come al solito, diffondono teorie false per danneggiare l'Italia". Intanto arriva la notizia che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà alla Camera sul Mes per chiarimenti sulla questione.Continua a leggere