Cosa propone il Cyber Monday MediaWorld | le offerte valide fino al 2 dicembre

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 30 novembre 2019) Adesso che il giorno del Black Friday è passato credete per caso che lesiano finite? Niente affatto, c'è il, che quest'anno cadrà il 2. Per l'occasione il noto megastore, come dichiarato in questa pagina dedicata, lancerà una serie di proposte lampo, promozioni e sconti imperdibili su migliaia di articoli appartenenti al mondo della tecnologia e dell'elettronica in generale (tra cui smartphone, TV, piccoli e grandi elettrodomestici ed altro ancora). Per la verità, leper ildicavalcheranno quelle lanciate a margine del Black Friday: visitando il sito ufficiale del megastore noterete in alto un countdown particolare, con su scritto la dicitura 'Facciamo neri i prezzi ancora per: …' (nel momento in cui scriviamo al termine della promozione mancano ancora 2 giorni, 11 ore, 1 minuto e 12 secondi, e quindi ...

matteorenzi : Il Sole 24 Ore certifica oggi una verità semplice: se l’Italia sblocca i cantieri, se parte #ItaliaShock, c’è un mo… - OptiMagazine : Cosa propone il #CyberMonday #MediaWorld: le offerte valide fino al 2 dicembre - JunqueiroFI : @Lady_ofShalott_ @psikonerd @Silvana_demari Le camere a gas? Ma de che...e lei invece cosa.propone? Il controllo de… -