Calabria - Callipo si candida per centrosinistra : Roma, 30 nov. (Adnkronos) – Sarà Pippo Callipo, a quanto si apprende, il candidato governatore per il centrosinistra in Calabria. Trovata l’intesa, l’annuncio sul nome dell’imprenditore sarà dato a breve. “Ho scelto di accettare la sfida anche se sono consapevole che i problemi e le priorità da affrontare non mancano e sono molto complessi”, dice Callipo che spiega: “Penso ad esempio alla sanità e ...

Calabria : Bruno Bossio - ‘Callipo è errore - scelta aberrante di Zingaretti’ : Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Un errore politico marchiano. Quello che sta facendo Zingaretti è aberrante”. Enza Bruno Bossio, deputata Pd calabrese, definisce così la decisione di Nicola Zingaretti di dare il sostegno del Pd alla candidatura dell’imprenditore Pippo Callipo. E lo spiega così all’Adnkronos: “Callipo è tutto tranne che un candidato civico. Nel 2010 si è candidato e di fatto, con la sua ...

Calabria : Morra - ‘Callipo? Non sono io a decidere in M5S…’ : Roma, 30 nov. (Adnkronos) – La discesa in campo di Filippo Callipo in Calabria “non credo, almeno dal mio punto di vista, che cambi alcunché” nella decisione del candidato governatore del M5S, che ha puntato sul candidato civico Francesco Aiello. “Ma non è certo domanda che si deve fare a me, sono altri che decidono….”. Lo dice all’Adnkronos Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia e ...

Elezioni regionali Calabria - Pippo Callipo è il candidato del centrosinistra : “Accetto la sfida” : Pippo Callipo sarà il candidato del centrosinistra alle Elezioni regionali in Calabria. È stato lo stesso imprenditore di Pizzo (Vibo Valentia) ad annunciare di aver sciolto la riserva e di voler partecipare alla corsa per la successione di Mario Oliverio. "Lancio un forte appello a partiti e movimenti civici: uniamoci e portiamo avanti questa battaglia", è il messaggio di Callipo.Continua a leggere

Regionali Calabria - Callipo si candida : 12.51 L'imprenditore Pippo Callipo si candida alle Regionali di gennaio in Calabria. "Esponenti della società civile, delle organizzazioni sindacali e datoriali mi chiedono un impegno diretto. Ho scelto d'accettare la sfida"spiega in una nota "Lancio un forte appello a partiti e movimenti civici:uniamoci e portiamo avanti questa battaglia di legalità,trasparenza e rinnovamento,facciamolo con coraggio senza badare a rendite di posizione e ...

Calabria : Zingaretti - ‘intorno a Callipo costruire fronte largo contro destre’ : Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Ora tutto il Pd calabrese si unisca intorno a Callipo. Lo stesso lavoro deve essere rivolto a creare un’alleanza vasta, civica e politica”. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. “Un nuovo progetto per fermare le destre. Con Callipo presidente può cambiare il destino della Calabria. Lavoriamo affinché intorno a lui si unisca un fronte largo e che tutti coloro che si ...

Calabria : Zingaretti - ‘con Callipo per spinta al cambiamento - da Pd massimo impegno’ : Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “La candidatura di Callipo alla presidenza della Regione è l’elemento di grande novità politica e di spinta al cambiamento di cui la Calabria aveva bisogno. La sua storia personale di imprenditore legato alla sua terra e di animatore di movimenti civici, può innescare quella rivoluzione dolce, democratica e innovatrice che una regione bellissima richiede a gran voce”. Lo dice il ...

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – "Ora tutto il Pd calabrese si unisca intorno a Callipo". Questo l'invito del segretario Pd, Nicola Zingaretti, al partito calabrese dove il governatore uscente, Mario Oliverio, aveva annunciato la volontà di ricandidarsi comunque anche senza il sostegno dei dem nazionali.