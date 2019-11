Fonte : quattroruote

(Di venerdì 29 novembre 2019) Il 2019 sembra potersi chiudere positivamente per lain Italia: nei primi dieci mesi, infatti, le immatricolazioni si sono attestate su 17.532 unità, con una crescita del 12,9% rispetto allo stesso periodo dellanno precedente e una quota dell1,08% (era dello 0,95%). Ecco la, corporate sales manager dellaItalia.Può tracciare un primo bilancio del settore auto aziendali per lain Italia? Nel noleggio a lungo termine alle aziende, il 2019 è stato per noi un anno ottimo, anzi il migliore finora per lain Italia. In ottobre, laquota in questo canale era dell1,9%, contro l1,1-1,2% del brand sul totale del mercato nazionale. Quanto ai volumi, la crescita è del 50% rispetto al 2018. Siamo, quindi, molto soddisfatti.A che cosa attribuisce questi risultati positivi? Soprattutto alle nostre Suv, che ci sono di grande aiuto: al primo ...

dinoadduci : Volvo - La nostra intervista a Fabio Flori -