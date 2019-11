Milan e Inter | martedì incontro con il Comune per lo stadio

Calciomercato Milan : Piatek interessa al Borussia - rossoneri su Emre Can (RUMORS) : Piatek è entrato a far parte del Milan dopo essere arrivato dal Genoa nel Calciomercato invernale della passa stagione per 35 milioni di euro, dopo aver segnato 12 gol prima di Natale con i rossoblu dopo il suo arrivo dalla Polonia. Ma i problemi dei rossoneri in questo campionato sono ben peggiori di quelli della passata stagione e lo stesso Piatek pare risentirne maggiormente, tanto che le ipotesi di un suo trasferimento sono ormai all'ordine ...

Calciomercato - l’Inter prepara il colpaccio : i nomi per il Milan - bomba sul Parma e duello Torino-Genoa : Cresce sempre di più l’attesa per la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di dare indicazioni per le zone alte e basse della classifica, continua il duello tra Juventus ed Inter per lo scudetto, indicazioni anche per la zona Champions League e salvezza. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul Calciomercato, indicazioni per gennaio e giugno, ecco tutte le trattative nel dettaglio. IL VALZER DI PANCHINE ...

Salvatores : “Io - tifoso napoletano a Milano - costretto a tifare per una Milanese. Scelsi l’Inter perché aveva l’azzurro nelle maglie” : Il Corriere del Mezzogiorno intervista Gabriele Salvatores. Il regista premio Oscar confessa di aver sposato la fede interista solo costretto dalle pressioni dei milanesi, diventati suoi concittadini dopo essersi trasferito a Milano quando aveva sei anni. Un trasferimento dovuto al lavoro del padre avvocato. «Tifavo Napoli e finivo sempre per fare a botte con i coetanei che alla fine mi “costrinsero” a tifare per una squadra milanese e Scelsi ...

Inter - possibile accelerata per Eriksen : Marotta avrebbe incontrato l'agente a Milano : Sono tanti gli indizi che fanno pensare all'Inter nel ruolo di club più attivo nella prossima sessione di calciomercato. Innanzitutto a gennaio bisognerà assecondare le richieste di Antonio Conte che, in più circostanze, ha sottolineato come la rosa sia ridotta all'osso. Da parte sua, l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha sottolineato come si farà di tutto per accontentarlo. Ma il dirigente nerazzurro si starebbe muovendo con forza ...

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Atalanta-Juventus 1-3 - doppio Higuain e Dybala! Milan-Napoli 1-1 - Bonaventura risponde a Lozano. Torino-Inter 0-3 - ancora Lukaku : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Atalanta-Juventus 1-3, ...

Milan-Napoli : c’era anche Allegri. Il tecnico è spettatore interessato : Milan-Napoli: c’era anche Allegri. Presente sugli spalti di San Siro per tutto l’arco del match NAPOLI ALLEGRI – Le possibilità di un esonero di Ancelotti per il momento restano basse. Non è passata tuttavia in secondo piano la presenza di Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, sugli spalti di San Siro. Il tecnico toscano ha […] Leggi tutto L'articolo Milan-Napoli: c’era anche Allegri. Il tecnico è ...

DIRETTA - Milan-Napoli 1-1 : inizia il secondo tempo. Si scalda Llorente all’intervallo : Milan-Napoli: inizia la ripresa, formazioni invariate FORMAZIONI UFFICIALI MILAN (4-3-3) – Donnarumma; Conti; Musacchio; Romagnoli; Hernandez; Krunic; Biglia; Paqueta; Rebic; Piatek; Bonaventura NAPOLI (4-4-2) – Meret; Di Lorenzo; Maksimovic; Hysaj; Callejon; Allan; Zielinski; Elmas; Insigne; Lozano RISULTATO IN TEMPO REALE 1-1 Marcatori: Lozano 24′; Bonaventura 28′ A far discutere è anche la scelta di tenere […] ...

Zlatan Ibrahimovic - "contatti mai interrotti". Il Milan incontra Raiola ma viene gelato : chi può prenderlo : Il nome accende l'entusiasmo dei tifosi, ma non solo: il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Serie A sarebbe un toccasana per il prestigio del nostro campionato. Al momento, il fuoriclasse svedese si trova in vacanza con la famiglia e starebbe valutando la destinazione più gradita. In pole, come si rac

Calciomercato - Napoli interessato a Kessié : ecco quanto potrebbe ricavare il Milan dalla sua cessione : La sessione invernale di Calciomercato si avvicina e la dirigenza del Milan è al lavoro per entrate e uscite. Oltre al possibile ritorno di Ibrahimovic, tengono banco alcune situazioni relative a possibili cessioni da parte del club di via Aldo Rossi. Tra queste anche quella di Franck Kessié, che secondo La Repubblica potrebbe accasarsi al Napoli a gennaio. Calciomercato, Kessié al Napoli a gennaio? Il Milan non si opporrebbe Stando a ...

Inter e Milan - rispunta l’idea San Donato per lo stadio : «Se poi dovessimo avere dei problemi, ci faremo venire altre idee». Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha aperto così al famoso piano B per lo stadio dei rossoneri insieme all’Inter. E, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, tra le altre idee è rispuntata anche una vecchia ipotesi. Si parla infatti di San Donato, […] L'articolo Inter e Milan, rispunta l’idea San Donato per lo stadio è stato realizzato da Calcio e ...

Derby di mercato tra Inter e Milan per Xhaka dell'Arsenal : Manca sempre meno all'inizio del mercato invernale e Inter e Milan sembrano intenzionate a darsi battaglia. I due club Milanesi sono alla ricera di un centrocampista di qualità ed esperienza in grado di poter migliorare il gioco. Il Milan dopo un inizio di campionato a dir poco deludente ha bisogno di un giocatore di spessore che possa dare gioco alla squadra di Stefano Pioli, al contrario l'Inter cerca un mediano che possa far fare alla squadra ...

Calciomercato Milan : duello con l'Inter per Xhaka - Calhanoglu apre alla Bundesliga : Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, che cita a sua volta Sky Sports Deutschland, l'Inter ed il Milan sarebbero entrambe interessate ad acquistare il centrocampista in uscita dall'Arsenal Granit Xhaka. Il nazionale svizzero non ha giocato una sola partita con i Gunners dopo aver reagito furiosamente alle offese dei fan nella partita contro il Crystal Palace più di un mese fa. Si ritiene che lo stesso Xhaka stia cercando di lasciare il ...

Nuovo San Siro - il Comune scrive a Inter e Milan. I club studiano una strategia : Il Comune di Milano rilancia e passa di Nuovo la palla a Inter e Milan. Riassumiamo le puntate precedenti. L’amministrazione aveva dato il parere positivo all’Interesse pubblico del Nuovo San Siro, mettendo però una serie di paletti ai due club. Innanzitutto frenando di sviluppo immobiliare, ma anche ribadendo che il vecchio Meazza debba essere utilizzato per altre funzioni, non abbattutto. Inter e Milan a quel punto si erano ...

