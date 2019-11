Femminicidio nel Teatino | pensionato 68enne uccide la moglie a colpi di pietra

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 29 novembre 2019) Chieti - Una lite, come nemmeno accadeva spesso. L'uomo ha provato are una prima volta lain macchina, lo ha fatto con una violenza tale da convincere la donna a tentare la fuga per la campagna. Lui, il padre dei suoi due figli e da tempo affetto da problemi di salute, è sceso e l'ha rincorsa colpendola più volte alla testa, forse un tronco trovato accanto al corpo ormai esanime della vittima, in un lago di sangue. E' successo poco dopo le 11 di questa mattina in via Montesecco, a Torino di Sangro, in provincia di Chieti. Domenico Giannichi, 68 anniex operaio di una nota ditta di magneti, non è fuggito. Ha chiamato un parente, non i figli che non vivono più con i genitori da anni, e ha raccontato quanto appena fatto. All'arrivo dei sanitari dell'ambulanza sul posto, però, per la donna non c'era ormai ...

