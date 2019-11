Commissari | Pino Rinaldi torna sulle tracce del male Si parte dall’omicidio di Dina Dore

Fonte : davidemaggio

(Di venerdì 29 novembre 2019)delRai3 si tinge di giallo tra insospettabili assassini e vittime in cerca di giustizia.questa sera, dalle 23.05,del, il programma condotto dae realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato. Dodici nuove puntate che avranno come focus altrettante indagini su alcuni casi di cronaca giudiziaria raccontate dalla prospettiva di chi le ha condotte. Come accaduto nella scorsa stagione, il protagonista è ilo che si è occupato della vicenda, impegnato nella ricerca della verità, della giustizia e del colpevole. Il programma, giunto alla terza edizione, approfondirà non soltanto l’attività investigativa svolta nei diversi episodi balzati alla cronaca – attraverso materiale documentaristico di repertorio ed inedito – ma lascerà trasparire anche il coinvolgimento emotivo che i casi ...

RaiTre : RT @Raiofficialnews: 12 casi di cronaca giudiziaria, narrati dall'investigatore che ne ha condotto le indagini: torna #Commissari, il progr… - Raiofficialnews : 12 casi di cronaca giudiziaria, narrati dall'investigatore che ne ha condotto le indagini: torna #Commissari, il pr… - KoaSybille : PINO RINALDI CHE CONDUCE COMMISSARI ?????????? #AmoreCriminale -