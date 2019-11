Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 29 Novembre - 2 Dicembre

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 22 - 24 Novembre 2019 : Per il Calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga, Ligue 1, Eredivisie, EFL Championship, CSL e J1 League, spiccano PSG-Lille (venerdì alle 20:45), Leganes-Barcellona (sabato alle 13:00) e Real Madrid-Real Sociedad (sabato alle 21:00). Da non perdere, infine, l’attesissima finale di Copa Libertadores di sabato 23 alle 21:00, che per la prima volta nella storia si gioca a ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 22 - 25 Novembre 2019 : Calcio Estero 11 incontri in ESCLUSIVA tra 22 e 25 Novembre 2019 PREMIER LEAGUE 6 match della 13^ giornata, sabato, alla guida degli Spurs, il ritorno in Premier di Josè Mourinho: WEST HAM-TOTTENHAM il derby di Londra in diretta alle ore 13.30 (live anche in 4K HDR con Sky Q satellite) Alle 18.30, big-match all’Etihad Stadium: MANCHESTER CITY-CHELSEA BUNDESLIGA 5...

Calciomercato - i colpi per Conte possono arrivare dall’estero : occhi in casa delle big : Campionati fermi per gli impegni delle nazionali. E allora si intensificano i contatti per la sessione invernale di Calciomercato. Una delle squadre che andrà a rinforzarsi sarà l’Inter di Antonio Conte. Il tecnico si è lamentato pubblicamente delle poche alternative in organico. Marotta è già all’opera per cercare i giusti tasselli da regalare all’allenatore salentino. Stando alle dichiarazioni del procuratore Claudio ...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 8 - 9 - 10 Novembre 2019 : Per il Calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga, Ligue 1, Eredivisie, EFL Championship e J1 League, spicca Brest – PSG (sabato alle 17.30), Eibar – Real Madrid (sabato alle 18.30), Barcellona – Celta Vigo (sabato alle 21:00) e Marsiglia – Lione (domenica alle 21:00). Da non perdere inoltre la finale di Copa Sudamenricana tra Independiente del Valle – ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 8 - 11 Novembre 2019 : Calcio Estero 11 incontri in ESCLUSIVA tra 8 e 10 Novembre 2019 PREMIER LEAGUE 6 match della 12^ giornata, con la super sfida di Anfield LIVERPOOL-MANCHESTER CITY live anche in 4K HDR con Sky Q satellite (domenica, ore 17.30) BUNDESLIGA 5 incontri dell’11^ giornata d’andata, con la più classica delle sfide BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND (sabato, ore 18.30) <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px ...

Calcio - Serie A : dai prossimi anni una partita di campionato si giocherà all’estero? : Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, sgancia la bomba. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a lato dello Sport&Business summit, il dirigente del Calcio italiano annuncia che: “Proporremo che ci sia almeno una partita a stagione all’estero della Serie A”. Una notizia che avrebbe del clamoroso e che segnerebbe una nuova era del gioco più bello del mondo, non solo a livello italiano. Non si fanno ...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 1 - 4 Novembre 2019 : Per il Calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga spagnola, Ligue 1 francese, Eredivisie e J1 League, spicca l’anticipo Digione-PSG (venerdì alle 20:45). Da non perdere inoltre i match di Liga tra Levante-Barcellona (sabato alle 16:00), Siviglia-Atlético (sabato alle 18:30) e Real Madrid-Betis (sabato alle 21:00). E il meglio del Calcio Internazionale targato DAZN ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 2 e 3 Novembre 2019 : Calcio Estero 9 incontri in ESCLUSIVA tra il 2 e il 3 Novembre 2019PREMIER LEAGUE 6 match dell’11^ giornata, con EVERTON-TOTTENHAM live anche in 4K HDR con Sky Q satellite (domenica, ore 17.30) BUNDESLIGA 3 incontri della 10^ giornata d’andata con il primo storico derby di Berlino UNION-HERTHA (sabato, ore 18.30) <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px 5px;" ...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 29 - 31 Ottobre 2019 : Per il Calcio internazionale, che anche durante la settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga, Coppa di Lega francese e EFL League Cup, da non perdere Alaves-Atlético Madrid (martedì alle 19:00) e Barcellona-Valladolid (martedì alle 21:15), Manchester City-Southampton (martedì alle 20:45), Liverpool-Arsenal (mercoledì alle 20:30) e Chelsea-Manchester United (mercoledì, alle ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 25 - 27 Ottobre 2019 : Calcio Estero 10 incontri in ESCLUSIVA tra il 25 e il 27 Ottobre 2019PREMIER LEAGUE 5 match della decima giornata, con la super sfida di Anfield: LIVERPOOL-TOTTENHAM (domenica 27 Ottobre, ore 17.30) Sabato, alle 13.30, live anche in 4K HDR con Sky Q satellite: MANCHESTER CITY-ASTON VILLA BUNDESLIGA 5 incontri della nona giornata d’andata <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px 5px;"...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 25 - 28 Ottobre 2019 : Per il Calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga spagnola, Ligue 1 francese, Eredivisie, Championship inglese e CSL, spiccano Atletico Madrid-Athletic Bilbao (sabato alle 21:00) e PSG-Marsiglia (domenica alle 21:00). Mentre in Spagna i colchoneros...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti 18 - 21 Ottobre 2019 : Per il Calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga, Ligue 1, EFL Championship, MLS e J1 League giapponese, spiccano Nizza-PSG (venerdì alle 20:45), Eibar-Barcellona (sabato alle 13:00), Atletico Madrid-Valencia (sabato alle 16:00) e Maiorca-Real...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 18 - 21 Ottobre 2019 : Calcio Estero 10 incontri in ESCLUSIVA tra il 18 e il 21 Ottobre 2019PREMIER LEAGUE 5 match della nona giornata, con il “Derby d’Inghilterra” MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL, live anche in 4K HDR con Sky Q satellite (domenica 20 Ottobre, ore 17.30) BUNDESLIGA 5 incontri dell’ottava...

Calciomercato - dall’estero si scatenano su Juve e Inter : svincolati per Fiorentina e Samp : Il Calciomercato non è ufficialmente aperto ma le dirigenze si muovono in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno per rinforzare le rose. Nelle ultime ore diversi movimenti che riguardano i club del campionato di Serie A ma non solo, operazione anche dall’estero. Ecco tutte le trattative nel dettaglio. Fiorentina – Il club viola si prepara a piazzare un altro colpo ‘alla Ribery’, nel mirino un altro ...