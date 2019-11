Morì sfuggendo a stupro | prescritta accusa più grave

Fonte : tg24.sky

(Di giovedì 28 novembre 2019) Martina Rossiprecipitando da un balcone di una camera d’albergo a Palma de Mallorca, mentre cercava di sottrarsi a un tentativo di violenza sessuale da parte di due giovani. Era il 3 agosto del 2011, la 20enne era in vacanza con alcune amiche: ora, 8 anni dopo, l’di morte in conseguenza di un altro delitto nei confronti dei due uomini, Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, si è estinta per prescrizione. La pena per loro finirà quanto meno per dimezzarsi Lo ha dichiarato il giudice Angela Annese, presidente della sezione della corte d'appello di Firenze dove si sta svolgendo il secondo grado del processo nei confronti dei due, già condannati in primo grado lo scorso 14 dicembre per la morte della ragazza a 6 anni per l’orae per la tentata violenza. Resta in piedi ora, dunque, solo il secondo capo d’imputazione: la pena in appello – prossima udienza il 20 ...