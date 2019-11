Maltempo | la Usb esclude il Piemonte dallo sciopero nazionale

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019) L’Unione Sindacale di Base, “consapevole della grave situazione che sta vivendo il” per le conseguenze dei, ha comunicato alla Regione di aver accolto l’invito del presidente Cirio. Ile’ stato cosi’ esclusodi domani. “Aver rinunciato a esercitare un proprio diritto per aiutare isi in un momento di difficolta’, credo sia la testimonianza piu’ bella di affetto e rispetto verso il nostro territorio”, commenta Cirio, che ringrazia il sindacato. “Alla luce del suo accorato appello – si legge nella nota firmata dal segretario generale dell’Usb, Pierpaolo Leonardi – e consci della grave situazione che sta vivendo il, a nome dell’Unione Sindacale di Base accolgo l’invito are il settore dei trasporti per la Regione da lei ...

MediasetTgcom24 : Maltempo, Usb: niente sciopero dei trasporti in Piemonte #scioperotrasporti - discoradioIT : Niente #sciopero dei #trasporti domani in #Piemonte per le conseguenze del #maltempo: l'Usb ha accolto l'appello de… - edisonpaviles1 : RT @MediasetTgcom24: Maltempo, Usb: niente sciopero dei trasporti in Piemonte #scioperotrasporti -