Lewis Hamilton F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Dobbiamo continuare ad alzare l’asticella - ci sono delle aree in cui possiamo perfezionarci” : Lewis Hamilton si appresta ad affrontare l’ultimo weekend di una stagione trionfale con l’intenzione di lanciare un segnale di forza importante a tutti i suoi avversari in vista della prossima stagione. Il britannico della Mercedes, record-man di vittorie ad Abu Dhabi con quattro successi ottenuti in carriera a Yas Marina, proverà a riscattarsi dopo il deludente settimo posto di Interlagos arrivato nel post-gara (penalità di ...

Formula 1 – Il problema della… concentrazione nelle riunioni tecniche ed il divorzio di Bottas : la verità di Lewis Hamilton : A tutto Lewis Hamilton: dal bilancio stagionale al divorzio di Valtteri Bottas dalla moglie. Le parole del campione del mondo E’ giunto il momento del Gp di Abu Dhabi, ultimo round della stagione 2019 di Formula 1. I piloti sono approdati tutti sul circuito di Yas Marina, con Vettel in ritardo a causa della nascita del suo terzo figlio, dove oggi hanno raccontanto le sensazioni con le quali arrivano all’ultimo appuntamento ...

Federer gli regala la sua nuova racchetta - l’emozione di Lewis Hamilton : “mio padre non mi batterà più a tennis” [FOTO] : Roger Federer ha regalato la sua nuova racchetta Wilson pro staff con tanto di lettera a Lewis Hamilton: il campione di F1 non vede l’ora di usarla nei match ‘casalinghi’ con il padre Lewis Hamilton, campione in carica della F1, è conosciuto universalmente come un talento straordinario delle 4 ruote, al punto tale da essere considerato una vera e propria leggenda vivente di questo sport. Eppure, da buon inglese, il pilota ...

Lewis Hamilton : “Valentino Rossi è un’icona mondiale! Non vedo l’ora di guidare la sua moto” : Cresce l’attesa per il curioso scambio di cui Valentino Rossi e Lewis Hamilton saranno protagonisti lunedì 9 dicembre sul circuito di Valencia. Il centauro di Tavullia avrà infatti l’onore di guidare la Mercedes di Formula 1 con cui il britannico ha vinto il titolo mondiale mentre il fuoriclasse di Stevenage monterà in sella alla Yamaha M1. Esperienza nuova per Hamilton che non ha mai avuto l’opportunità di guidare una MotoGP ...

Formula 1 – Tutto pronto per lo scambio Hamilton-Rossi - Lewis non sta nella pelle : “un onore essere nella stessa pista con Valentino” : Lewis Hamilton emozionato all’idea di scendere in pista con Valentino Rossi: le sensazioni del britannico in vista dello scambio del prossimo 9 dicembre a Valencia Termina domenica la stagione 2019 di Formula 1, ma dopo lo spettacolo di Abu Dhabi ci sarà ancora una speciale giornata a motori da seguire con passione. Il 9 dicembre, a Valencia, infatti, Valentino Rossi e Lewis Hamilton si scambieranno i mezzi: il Dottore salirà ...

Formula 1 – Tutto pronto per lo scambuo Hamilton-Rossi - Lewis non sta nella pelle : “un onore essere nella stessa pista con Valentino” : Lewis Hamilton emozionato all’idea di scendere in pista con Valentino Rossi: le sensazioni del britannico in vista dello scambio del prossimo 9 dicembre a Valencia Termina domenica la stagione 2019 di Formula 1, ma dopo lo spettacolo di Abu Dhabi ci sarà ancora una speciale giornata a motori da seguire con passione. Il 9 dicembre, a Valencia, infatti, Valentino Rossi e Lewis Hamilton si scambieranno i mezzi: il Dottore salirà ...

F1 - Lewis Hamilton : “Ogni stagione richiede molti sacrifici - ad un certo punto non vuoi più farli” : Dopo il finlandese Kimi Raikkonen, che comunque nel 2010 e nel 2011 si è fermato per dedicarsi ai rally, è Lewis Hamilton il pilota presente da più tempo in F1: il britannico fa parte del circus dal 2007 ed in quasi tutte le stagioni è stato competitivo ai massimi livelli nella lotta per l’iride. Al sito spagnolo Marca.com l’alfiere della Mercedes è tornato, ancora una volta, a parlare in maniera sibillina circa un suo possibile ...

F1 - Lewis Hamilton : “Incidente Vettel-Leclerc? Non è bello tra compagni di squadra - bisogna assumersi le responsabilità” : L’incidente tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc, andato in scena domenica scorsa a cinque giri dal termine del GP del Brasile, continua a fare parlare di sé e diverse personalità che orbitano nella sfera della F1 hanno espresso il proprio parere riguardo a questo episodio che è stato l’assoluto protagonista di tutta la settimana. Il contatto tra le due Ferrari è stato sviscerato in ogni suo singolo dettaglio, a Maranello si è ...

F1 - Eddie Jordan su Lewis Hamilton : “E’ il miglior pilota - Rosberg ha fatto bene a ritirarsi altrimenti…” : Ci si avvicina all’ultimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1. Nel prossimo weekend il Circus sarà di scena ad Abu Dhabi, ma di fatto i giochi sono già fatti: Lewis Hamilton e Mercedes campioni del mondo. Il britannico continua la sua ascesa nell’Olimpo del Motorsport e il sesto titolo conquistato quest’anno è la dimostrazione della grande maturazione del racing driver nativo di Stevanage. Lewis, infatti, ha fatto vedere ...

F1 - Eddie Jordan su Lewis Hamilton : “E’ il miglior pilota - Rosberg ha fatto bene a ritirarsi altrimenti…” : Ci si avvicina all’ultimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1. Nel prossimo weekend il Circus sarà di scena ad Abu Dhabi, ma di fatto i giochi sono già fatti: Lewis Hamilton e Mercedes campioni del mondo. Il britannico continua la sua ascesa nell’Olimpo del Motorsport e il sesto titolo conquistato quest’anno è la dimostrazione della grande maturazione del racing driver nativo di Stevanage. Lewis, infatti, ha fatto vedere ...

F1 - Sebastian Vettel è il pilota col montepremi più elevato in carriera : Lewis Hamilton lo insegue. La classifica dei piloti : Sebastian Vettel è il pilota in attività che ha conquistato la maggior quantità di premi in denaro per la sua scuderia in F1. Secondo una ricerca condotta da Forbes, il tedesco ha incassato ben 511,9 milioni di dollari statunitensi (circa 465,5 milioni di euro al cambio attuale) nel corso di 12 stagioni in Formula Uno che sono finiti nelle casse dei team per cui ha militato durante la sua carriera (Toro Rosso, Red Bull e Ferrari): tra il 2007 e ...

Formula 1 – Ecclestone non esclude l’addio di Mercedes e Hamilton : “Lewis alla Ferrari? Penso che…” : Bernie Ecclestone sincero: l’ex Patron della Formula 1 non esclude un addio della Mercedes e sul futuro di Lewis Hamilton… Manca un’ultima sfida per la conclusione del campionato 2019 di Formula 1. Hamilton ha vinto il sesto titolo Mondiale matematicamente ad Austin, e la Mercedes ha festeggiato in grande per il titolo costruttori. Il team di Brackley, però, potrebbe non rimanere a lungo nel Circus e dopo le ...

Formula 1 – La folta chioma senza treccine ed il messaggio ai fan - Lewis Hamilton ammette : “ho imparato alcune lezioni preziose in Brasile” : Lewis Hamilton sincero dopo il Gp del Brasile: il britannico ammette di aver sbagliato e di aver imparato lezioni preziose Gara amara domenica in Brasile per Lewis Hamilton: il britannico della Mercedes è stato penalizzato per un contatto con Albon, perdendo così il terzo gradino del podio. Un weekend che ha comunque dato degli insegnamenti al sei volte campione del mondo, che dopo aver mostrato la sua chioma senza treccine, ha voluto ...

F1 - GP Brasile 2019 : Lewis Hamilton penalizzato di 5 secondi - Carlos Sainz sale sul podio! Lo spagnolo è terzo : Lewis Hamilton è stato penalizzato di cinque secondi nel GP del Brasile 2019 per il contatto con Alexander Albon nel corso dell’ultimo giro a Interlagos. Il britannico si trovava in quarta posizione in quel frangente e ha toccato il sorprendente thailandese che stava difendendo la sua posizione sul podio, una manovra errata da parte del Campione del Mondo che ha subito conosciuto il suo errore nelle interviste post gara. Il britannico ...