La polizia di Hong Kong è entrata nel Politecnico della città

Hong Kong - il leader delle proteste Joshua Wong : “Deluso da Di Maio su diritti umani. Ha tralasciato brutalità della polizia ” : “Il ministro italiano Di Maio mi ha deluso quando ha parlato dei diritti umani a Hong Kong . Ha detto di non voler interferire con i fatti di altri Paesi, ma ha tralasciato le brutalità della polizia”. Lo ha detto Joshua Wong in video-collegamento da Hong Kong con Fondazione Feltrinelli di Milano. “Tutti – ha aggiunto – dovrebbero ricordare l’importanza della dignità umana. Faccio appello ai leader politici italiani ...

Hong Kong - polizia entra nel Politecnico. Scontro Usa-Cina per la legge firmata da Trump : Donald Trump ha firmato la legge varata dal Congresso americano che sostiene le proteste per la democrazia a Hong Kong. Dura la replica del governo che ha espresso "forte rammarico" per la firma dell'Hong Kong Human Rights and Democracy Act. Intanto la polizia è entrata nella sede del Politecnico occupato dai manifestanti e sotto assedio delle forze dell'ordine da 11 giorni.Continua a leggere