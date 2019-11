Bimba di 5 mesi muore in campo rom a Roma | carabinieri indagano sul decesso

Allatta la figlia di 3 mesi dopo essersi fatta di cocaina : la Bimba è stata ricoverata - anche se la mamma aveva tentato la fuga : Una storia che ha dell’incredibile. Una mamma, drogata, che Allatta la figlia e poi cerca di evitare che venga ricoverata. E’ dovuta intervenire la polizia, allertata dal 118, per soccorrere una bambina di 3 mesi che ha accusato un malore. Intorno alle 14.30 la madre, una 24enne italiana residente a Bologna, ha chiesto aiuto perché la piccola aveva accusato un malessere. L’ambulanza ha immediatamente raggiunto ...

Dalla Romania a Torino : salvata la vista ad una Bimba di 5 mesi grazie ad un trapianto di cornea : Dalla Romania a Torino: salvata la vista ad una bimba di quasi 5 mesi grazie ad un trapianto di cornea, presso la Città della Salute di Torino. Affetta Dalla nascita da opacità corneale diffusa in occhio destro di dimensioni ridotte era stata considerata senza speranze nel proprio Paese di origine. grazie a parenti residenti in Italia, che hanno fatto da tramite con la Clinica Oftalmologica universitaria della Città della Salute di Torino, pochi ...

Elicottero del 118 parte malgrado il maltempo : salvata Bimba di 15 mesi a Capri : Nella giornata di ieri un intervento straordinario dell’Elicottero del 118 ha permesso ad una bimba di soli 15 mesi di essere trasportata dall’isola di Capri al Santobono Pausilipon nonostante le condizioni meteorologiche proibitive. Quella della piccola M.F. è una storia a lieto fine grazie all’impegno di tutto il personale della Centrale Operativa del 118 diretto dal dottor Giuseppe Galano e sotto il controllo dell’Asl ...

Bimba di 6 anni non dormiva da mesi per un tumore. Guarisce con intervento mini-invasivo : Non riusciva a prendere sonno dallo scorso ferragosto a causa di un tumore benigno ed ora, dopo un intervento all’ospedale di Monselice, è guarita e può congiungersi con Morfeo. Protagonista una bambina di 6 anni, affetta da osteoma osteoide, che le impediva appunto di prendere sonno da oltre due mesi: i dolori molto forti insorgevano maggiormente la notte rendendo impossibile il riposo. Così è stata sottoposta ...

Decapita una Bimba di 8 mesi insieme alla mamma della piccola. La sua pena sarà esemplare : Siamo in Bielorussia dove un uomo di 48 anni è stato condannato a morte per aver picchiato e Decapitato una bambina di otto mesi. Viktar Sharhel sarà fucilato per l’omicidio dello piccola Anna avvenuto sotto gli occhi della madre della bimba, Natalya Kolb, 26 anni, sua amica. La donna è stata condannata per omicidio a 25 anni, la pena più dura che una donna possa ricevere in base alla legge bielorussa. Ma cosa è successo in quella maledetta ...

Torino - Bimba di 5 mesi morta nella stanza della nonna : l’autopsia conferma il soffocamento : È morta per soffocamento la piccola Bayan, la bimba di origine marocchina di Torino, trovata priva di sensi dalla nonna dopo essere rimasta incastrata tra la testiera del letto, il cuscino e il comodino nella sua camera da letto. Ma serviranno altri accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto successo. Proprio la nonna è stata denunciata per abbandono di minore: la tragedia si sarebbe verificata mentre si trovava in bagno.Continua a ...

**Migranti : naufragio Lampedusa - tra i dispersi anche una Bimba di 8 mesi con la sua mamma** : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - C'è anche una bimba di appena 8 mesi con la sua mamma tra i dispersi al largo di Lampedusa, dopo il naufragio avvenuto la scorsa notte a poche miglia dall'isola. Come apprende l'Adnkronos, a raccontarlo è stata una sopravvissuta, sorella delle due vittime che è riuscita