Stretto di Messina | principio d'incendio | nessun ferito

Incendio su traghetto nello Stretto di Messina - 22 passeggeri salvati e sbarcati a Reggio Calabria dalla Guardia Costiera [LIVE] : Un principio d’Incendio ha interessato oggi pomeriggio un traghetto in servizio tra Reggio Calabria e Messina mentre era in mezzo allo Stretto. Allertati i soccorsi, da Messina è stato chiesto l’intervento della Capitaneria di porto di Reggio che ha inviato due motovedette mentre la nave si trovava circa un miglio al largo di Catona. La nave è stata portata in una rada davanti al litorale tra Gallico e Catona, a Reggio. Sul posto ...

Sicilia : Stretto di Messina - sciopero 24 ore del personale Blu Jet : Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - Il personale Blu Jet in servizio sullo Stretto di Messina incrocerà le braccia dalle 21 di mercoledì 27 novembre alle 21 di giovedì 28 novembre. Ad annunciarlo è Fsi. Lo sciopero è stato indetto dalle segreterie regionali dei sindacati Filt, Uilt e Ugl.

Maltempo - lo scirocco fa una strage di alberi a Messina : tram bloccato - le immagini dalla città dello Stretto [VIDEO] : Il forte vento di scirocco che soffia da una settimana in modo impetuoso nello Stretto di Messina, sta provocando una vera e propria strage di alberi in città. Le raffiche più forti oggi hanno sfiorato gli 80km/h e verso le 14:30 a piazza Cavallotti sono crollati molti rami di svariati alberi. Uno, decisamente grosso, è finito sulla linea tranviaria e così da ore i tram non transitano nella città peloritana. Le raffiche più forti stanno ...

Allerta Meteo Messina e Reggio Calabria - nello Stretto i fenomeni più estremi nella sera/notte. Poi tre giorni di sole e caldo : Il maltempo che da ieri sera sta colpendo Messina e Reggio Calabria è già stato molto violento: oltre 50mm di pioggia, venti di scirocco fino a 90km/h, mare in tempesta, aliscafi fermi nei porti e traghetti in difficoltà tra le onde altissime. Ma il peggio deve ancora arrivare: i fenomeni temporaleschi più intensi, infatti, si verificheranno in serata, tra le 19:00 e la mezzanotte. Lo scirocco toccherà i picchi massimi, oltre 120km/h soprattutto ...

Allerta Meteo - il Ciclone Mediterraneo sta per abbattersi al Sud : la Guardia Costiera lancia un avviso speciale per lo Stretto di Messina : Allerta Meteo – Il Ciclone Mediterraneo che sta per abbattersi con violenza al Sud Italia ha spinto la Guardia Costiera di Messina ad emettere un avviso speciale per lo Stretto, cher sarà colpito da venti impetuosi di scirocco che ne potranno compromettere la navigazione. Di seguito il testo dell’Allerta della Guardia Costiera: A partire dalle ore pomeridiane di oggi, lunedì 11 novembre 2019 e fino a mercoledì 13 novembre 2019 lo ...

Allerta Meteo - violento temporale risale lo Stretto di Messina : temperature in picchiata - rischio nubifragio a Reggio Calabria : Allerta Meteo – Il maltempo è arrivato anche al Sud, nello Stretto di Messina, dopo l’ennesima parentesi primaverile delle scorse ore: ieri la temperatura massima aveva raggiunto i +25°C e stamattina c’erano ancora +22°C con un forte e tiepido sole tra Calabria e Sicilia, ma adesso nel cuore del pomeriggio è arrivato il primo temporale che sta risalendo lo Stretto da Sud e sta già provocando la prima pioggia intensa su Messina. ...

Meteo Reggio Calabria : domenica di forte scirocco - le splendide immagini dello Stretto di Messina [FOTO] : domenica di forte maltempo al centro nord, mentre al sud un clima soleggiato caratterizzato da alte temperature e forte scirocco. Ecco le immagini della prima domenica di novembre caratterizzata dal sole in riva allo Stretto tra Reggio Calabria e Messina, le foto a corredo dell’articolo sono state scattate da Renzo Pellicano. L'articolo Meteo Reggio Calabria: domenica di forte scirocco, le splendide immagini dello Stretto di Messina [FOTO] ...

Scossa di terremoto a Messina e Reggio Calabria : paura nello Stretto : Pochi secondi fa, una Scossa di terremoto preceduta da un boato è stata distintamente avvertita a Messina e Reggio Calabria. Al momento non è nota la magnitudo della Scossa, ne’ l’epicentro. Seguiranno aggiornamenti L'articolo Scossa di terremoto a Messina e Reggio Calabria: paura nello Stretto sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - 4 scosse intorno allo Stretto : epicentro a Scilla - nei pressi di Messina e sulle colline di Reggio [MAPPE e DATI] : Quattro lievi scosse di Terremoto si sono verificate nelle ultime ore intorno allo Stretto di Messina. L’ultima scossa è delle 04:28 di stamattina, sulle colline di Reggio Calabria, con epicentro tra Ortì e Cerasi (magnitudo 1.0). Ieri invece si erano verificate due scosse nel giro di pochi minuti, alle 10:01 nei pressi del porto di Messina (magnitudo 1.0) e a Scilla alle 10:10 (magnitudo 0.9). Infine due giorni fa, Giovedì 24 Ottobre, ...

Allerta meteo al Nord - estate piena al Sud : ecco le immagini che arrivano dallo Stretto di Messina [GALLERY] : L’Italia è messa sotto scacco dal clima. Mentre al Nord imperversa il maltempo, tanto da far scattare l’Allerta meteo per alcune regioni, al sud si rischia quasi la siccità, con un caldo decisamente fuori stagione. Nello Stretto di Messina, dove oggi si sono raggiunti picchi di 24° C, andare in spiaggia in costume e fare un bagno è ancora possibile. Nella gallery una serie di foto scattate questa mattina. L'articolo Allerta meteo al ...

Terremoti - l’esperto : “Possibile un “Big One” in Italia - al momento lo Stretto di Messina è l’area più suscettibile” [INTERVISTA] : Il Prof. Vladimir Kossobokov, scienziato dell’Institute of Earthquake Prediction Theory and Mathematical Geophysics dell’Accademia delle Scienze Russa, ha parlato ai microfoni di MeteoWeb del rischio sismico in Italia. Nel bel mezzo degli scioperi globali sul clima, ci è venuto spontaneo fare un parallelo tra l’urgenza delle azioni per combattere i cambiamenti climatici e l’urgenza delle azioni per combattere il terremoto. Il Prof. Kossobokov ha ...

Ponte sullo Stretto di Messina - ingegnere di Ravenna presenta un nuovo progetto : “Può rimanere aperto nei giorni di tempesta ed è più leggero ed economico” [RENDERING E DETTAGLI] : Durante le XXVII Giornate dell’acciaio a Bologna un ingegnere di Ravenna ha presentato davanti ai massimi esperti di ponti mondiali (erano presenti in particolare il Prof. Federico Mazzolani di UniNa, Prof. Giulio Ballio di PoliMi, Prof. Giorgio Diana di PoliMi e Mario de Miranda), il suo progetto per il Ponte sullo Stretto di Messina. Il progetto del Ponte ha da sempre portato con sé una serie di criticità mai fino in fondo risolte e ha ...