Milano Pusher africano aggredisce poliziotto colpendolo con una testata al volto

Milano : spacciava droga al parco Rogeredo - arrestato pusher 69enne : Milano, 18 ott. (Adnkronos) - spacciava droga nel parco di Rogoredo a Milano. La polizia ferroviaria ha arrestato un egiziano di 69 anni trovato in possesso di 22 grammi di cocaina, 600 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio, tre cellulari e un coltellino usato per il 'taglio' del