«Tornare all’Iri? Se serve sì» La soluzione di Patuanelli per l’ex Ilva e Alitalia

Alitalia - Patuanelli : “Soluzione di mercato non c’è. Tornare all’Iri? Se serve sì” : “Al momento una soluzione di mercato non c’è“. A dirlo, su Alitalia, il ministro allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli in audizione al Senato. Che ha aggiunto: “La strada di una proroga al consorzio che si stava costituendo non c’è più”. Concetto ribadito anche dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha comunque ribadito come sia “la soluzione preferita del governo”. Per il ministro ...