Fonte : blogo

(Di martedì 26 novembre 2019)è uno e trino. Dopo Shop cook & win! in onda su Nove, lo chef toscano torna suNetwork conper andare alla scoperta delle eccellenze gastronomiche italiane (dal 26 novembre, alle ore 22, sul canale 33 con i nuovi episodi). "Il punto di forza di questo programma sono le immagini", dice. "Curiamo tantissimo il cucinato. Noi andiamo a scoprire e ad assaggiare del cibo, ma vogliamo vedere ogni singolo trucco e mossa che ci sta dietro. Un po' per non aver nessun segreto: noi andiamo a provare dei locali e mi faccio stupire, accompagnato da un habituée del posto".In ogni puntata, una località e una specialità diversa. Quattro, buongustai e clienti abituali dei ristoranti del luogo, si trasformano in veri e propri ciceroni del gusto per consigliare a Chefla loro versione preferita di una ricetta tipica o di un must della ...

SerieTvserie : Simone Rugiati a Blogo: 'Riecco Food Advisor. Camionisti in Trattoria? Il mio numero ce l'hanno...' - RistoriAmo : RT @MENUETTOit: #Food e #Music: Caccia ai migliori consiglieri di cibo gustoso: Simone Rugiati torna con Food Advisor - Dtti_digitale : Simone Rugiati torna su Food network con i nuovi episodi di Food Advisor: Quali sono le… -