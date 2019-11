Migranti | sbarcano i naufraghi di Aita Mari e Open Arms | “È stato un viaggio da incubo”

Migranti sbarcano a Taranto e Pozzallo : 11.14 E' attraccata nel porto di Taranto la nave della ong spagnola Open Arms: 62 i Migranti in procinto di sbarcare, soccorsi nei giorni scorsi nel tratto di mare fra Italia e Libia. Tra i Migranti 26 i minori, 24 di loro non accompagnati. Un giovane avrebbe ferite d'arma da fuoco, altri sarebbero ustionati. Sono 78 le persone arrivate a Pozzallo, nel Ragusano, a bordo della Aita Mari: la nave dell'ong spagnola Salvamento Maritimo Humano ha ...

Porti aperti - dal Viminale via libera alle Ong : sbarcano 140 Migranti in Puglia e in Sicilia : Valentina Raffa Il ministero: con Francia, Germania e Malta abbiamo già chiesto alla Ue la ricollocazione. Salvini furioso: più partenze e più morti in mare Le due navi umanitarie Open Arms dell'omonima Ong e Aita Mari della spagnola Salvamento Maritimo Humanitario, che avevano chiesto all'Italia e a Malta l'assegnazione di un porto sicuro, sono state autorizzate ad approdare in Italia. La prima, con a bordo 62 migranti, a Taranto, ...

Migranti - quasi 300 persone soccorse nel Mediterraneo : a Lampedusa sbarcano in 88 : quasi 300 Migranti soccorsi in mare nelle ultime ore. Altri 90 che hanno bisogno di un aiuto con urgenza, come sottolinea Alarm Phone. E intanto riprendono gli sbarchi autonomi a Lampedusa, dove sono arrivate 88 persone nella giornata di oggi. La Alan Kurdi, invece, riprende il largo e torna nell'area di ricerca e salvataggio.Continua a leggere

Migranti - sbarcano la Asso 30 e la Alan Kurdi : più di 230 persone arrivate a Pozzallo e Taranto : Doppio sbarco in mattinata nei porti italiani: i 151 Migranti a bordo della Asso 30, salvati nella giornata di ieri in tre diversi soccorsi nel Mediterraneo, sono approdati nel porto di Pozzallo. Sbarco anche per la Alan Kurdi: le 88 persone a bordo sono arrivate nel porto di Taranto e verranno redistribuite tra Germania, Francia, Italia, Portogallo e Irlanda.Continua a leggere

Alan Kurdi - la nave della ong tedesca nel porto di Taranto : sbarcano 88 Migranti "in buone condizioni" : La Alan Kurdi è attraccata domenica mattina nel porto di Taranto. La nave della ong tedesca Sea Eye ha a bordo 88 migranti, una cinquantina circa è già scesa nel giro di un'ora dall'ormeggio dell'unità. Le condizioni dei migranti a bordo sono state definite generalmente buone dall'assessore ai Servi

I Migranti sbarcano a Pozzallo - due bimbi piccoli i primi a sbarcare : Due bambini piccolissimi, di due e dieci mesi, uno in braccio al medico del porto di Pozzallo. Sono scesi dalla "Ocean Viking" per primi, seguiti dalle donne, le madri e due donne incinta. Finisce dopo dodici giorni in mare l'odissea per i migranti soccorsi davanti alle coste libiche. La soluzione si e' sbloccata dopo che Francia e Germania hanno accettato di accogliere 70 dei salvati. I due bambini hanno delle broncopatie, delle difficolta' ...

Ocean Viking - il Viminale si piega alla Ong : sbarcano 104 Migranti. Salvini : "Inaccettabile affronto" : La questione migranti è sempre al centro del dibattito politico. Lo scontro tra maggioranza e opposizione non accenna a a diminuire, dopo la decisione che per i migranti a bordo della Ocean Viking è stato individuato in Pozzallo il porto di sbarco. Lo ha deciso il ministro dell'Interno, Luciana Lamo

A Leuca sbarcano 50 Migranti : Fonte foto: Croce Rossa Italiana - Comitato LecceA Leuca sbarcano 50 migranti 1Sezione: Cronache Tag: migranti Luca Sablone A bordo dell'imbarcazione a vela vi erano 19 minorenni, di cui 18 non accompagnati. Fermati due presunti scafisti: al momento la loro posizione è al vaglio degli inquirenti A bordo dell'imbarcazione a vela vi erano ...

Salento - sbarcano 81 Migranti : molti sono curdi in fuga dalla guerra di Erdogan : A Otranto e Santa Maria di Leuca nottata si barchi: a bordo anche tre bambini. Gli stranieri erano in stato di ipotermia e stanchi a causa del lungo viaggio in mare durato diversi giorni

Salento - sbarcano 82 Migranti : ci sono due presunti scafisti : Luca Sablone Al vaglio delle forze dell'ordine le identità e nazionalità dei due presunti scafisti. A bordo anche 9 minori non accompagnati Continuano gli sbarchi nel Salento: ne sono avvenuti due questa notte quasi in contemporanea, e hanno portato al raggiungimento del suolo 82 migranti totali a Leuca e ad Otranto. Stando a quanto si apprende dalle informazioni disponibili, le condizioni di uomini, donne e bambini non desterebbero ...