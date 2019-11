Fonte : quattroruote

(Di martedì 26 novembre 2019) Prosegue la via crucis del premier Giuseppenel mondo dellauto. Dopo essere andato ieri a Melfi e aver subito con grande fair play le lamentele dellAnfia e di FCA sulla politica del governo italiano verso lautomotive, elegantemente definibile punitiva, oggi si è presentato alla 74esima edizione della Conferenza del Traffico e della Circolazione dellACI, che si è tenuta a Roma. E ha ascoltato con apprezzabile atarassia gli strali di Angelo Sticchi Damiani, che dellACI è presidente e che con labituale foga del gentiluomo del sud ha aperto il cahier des doléances. Sticchi Damiani ha bollato come non convincente (gli eufemismi abbondano, in queste occasioni) la misura che incentiva con 1.500 euro e un abbonamento ai mezzi pubblici chi demolisce una vecchia auto: Forse serve per cambiare il frigo o la tv, ma per lauto ci vuole ben altro. Il problema ambientale è legato allanzianità del ...

dinoadduci : Conte - 'Valutiamo la proposta ACI sul rinnovamento del parco circolante' - Dome689 : Il ministro Patuanelli ammette: 'Per Alitalia la soluzione di mercato non c'è più'. Conte: 'Valutiamo alternative' -