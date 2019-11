Calciomercato infuocato | si preannuncia battaglia su molti fronti tra Juventus e Inter

Fonte : baritalianews

(Di martedì 26 novembre 2019) Sono diversi gli obbiettivi comuni per rinforzare le proprie rose tra. Alcuni di questi obbiettivi possono essere già raggiungibili a gennaio altri a giugno. I dirigenti bianconeri e nerazzurri hanno come obbiettivi comunigiocatori da Meunier a Eriksen. Mentre i due club si stanno dandoa suon di vittorie in campionato, l’e lasi stanno preparando a un duro duello sul mercato. Paratici e Marotta stanno affilando le proprie armi per cercare di portare a casa giocatori del calibro di Meunier, Allan, Kulusevski e Eriksen. Il primo obbiettivo comune è quello di Christian Eiksen. Il trequartista danese è in rottura con il Tottenham e a giugno sicuramente andrà in una nuova squadra. Sia Juve chesonoessatissime al giocatore e pronte a offrire ponti d’oro affinché sbarchi in Italia. Altro giocatore conteso tra le ...