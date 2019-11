Bufera su Asia Gianese | Si riprende a 160 Km h col semaforo rosso

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 26 novembre 2019) Francesca Galici Dopo le polemiche sul video girato con l'auto sul sagrato del Duomo di Milano,è tornata al centro del ciclone per alcuni presunti video in cui simentre sfreccia a 160 Km/h con ilFino a pochi giorni fa in pochi sapevano dell'esistenza di, anche se la giovanissima ragazza può vantare un account Instagram seguito da quasi 130mila persone. È salita alla ribalta per quella che lei considera una “bravata” ma che per tanti è molto di più. Qualche settimana fa,si è ripresa mentre entrava sul sagrato del Duomo di Milano con l'auto in compagnia di un amico. Un gesto considerato offensivo verso la città e verso la sacralità di quel luogo, che oltre a essere uno dei simboli di Milano è una delle chiese più importanti del Paese. La ragazza non ha solamente violato la legge, accedendo con un veicolo in ...

