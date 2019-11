Wikileaks | l' appello dei medici | ' Julian Assange in queste condizioni rischia la vita'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Ledi salute psicofisica del fondatore disono alquanto gravi e preoccupanti - così scrivono iin una lettera aperta e indirizzata al ministro degli Interni britannico Priti Patel. In carcere dallo scorso maggio a Londra, dopo il rifiuto dell'asilo politico da parte dell'Ecuador, il fondatore diverserebbe in gravifisiche e psicologiche. La situazione secondo gli stessi, senza provvedimenti immediati,di degenerare. Esisterebbe secondo iil rischio concreto ed elevato che possa morire in prigione. Il 25 febbraio è attesa l'udienza Il 25 febbraio 2020 ci sarà l'udienza da parte del Tribunale di Westminster, che inizierà a dibattere sulla richiesta di estradizione presentata dagli Stati Uniti d'America, Paese in cuiè accusato di spionaggio con oltre diciotto capi d'accusa. Attualmente, ...

