Una giornata di banchetti per sole scimmie | in Thailandia

Una giornata di maltempo epocale : Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Diamo la parola a Carlo Cacciamani per parlare della incredibile ondata di maltempo che sta interessando il nostro paese. E’ laureato in Fisica a Bologna, dal settembre 2017 svolge il ruolo di coordinatore del... L'articolo Una giornata di maltempo epocale proviene da Rete Meteo Amatori.

Volley - Serie A1 femminile 2019. L’anticipo della 8. giornata. Busto Arsizio : Una notte al secondo posto! Travolta con un secco 3-0 Una spenta Cuneo : Tutto facile per la Unet E-Work Busto Arsizio che travolge con un secco 3-0 una Bosca San Bernardo Cuneo in totale balia delle avversarie e trascorre una notte da seconda in classifica. Non c’è proprio partita tra le due squadre con le padrone di casa che hanno un ritmo nettamente superiore in tutti i fondamentali, mentre Cuneo fatica a trovare le contromisure e conferma tutte le difficoltà mostrate nelle ultime giornate di campionato. ...

Volley - Serie A1 femminile 2019. L’anticipo della 8. giornata. Busto Arsizio : Una notte al secondo posto! Travolta con un secco 3-0 Una spenta Cuneo : Tutto facile per la Unet E-Work Busto Arsizio che travolge con un secco 3-0 una Bosca San Bernardo Cuneo in totale balia delle avversarie e trascorre una notte da seconda in classifica. Non c’è proprio partita tra le due squadre con le padrone di casa che hanno un ritmo nettamente superiore in tutti i fondamentali, mentre Cuneo fatica a trovare le contromisure e conferma tutte le difficoltà mostrate nelle ultime giornate di campionato. ...

Nuoto - ISL Londra 2019 : Scozzoli guida Una truppa italiana in fermento - Energy Standard comanda dopo la prima giornata : Primo giorno di gare nella tappa europea a Londra (Gran Bretagna) della ISL 2019 di Nuoto, la “Champions League” della piscina. Al via per questo weekend le quattro formazioni europee che faranno di tutto per contendersi il primato e meritarsi l’accesso alla super finale di Las Vegas (Stati Uniti) del mese di dicembre. Al termine del day-1 la formazione degli Energy Standard ha manifestato forti segnali di vitalità, concludendo ...

Auto contro muro - Luigi Barbato muore a 21 anni. Rientrava da Una lunga giornata a lavoro : Si chiamava Luigi Barbato, il ragazzo di 21 anni morto in un tragico incidente verificatosi ieri sera in via Appia a Forchia. Luigi lavorava da due mesi presso lo stabilimento Tecno Tessile Adler S.r.l di Aiuola, in provincia di Benevento, e ieri, assieme ad un collega, stava rientrando a casa dopo una lunga giornata lavorativa. Luigi Barbato era originario di Napoli. Si trovava in Auto con un amico, che guidava, quando la ...

Marie Kondo apre un e-commerce di oggetti. Gli ex fan la accusano : “Ci fa svuotare le case per riempirli con oggetti venduti da lei”. E noi siamo andati a Una giornata di ‘decluttering’ : “Su ogni banco c’è una targhetta col vostro nome”, ci avvisa la docente. Guardiamo le targhe davanti a noi: nessuno si è seduto al suo posto. Abbiamo iniziato malissimo il corso per mettere un po’ di ordine nella nostra vita. Decluttering, si chiama: una disciplina nata in America che insegna a liberarsi e disfarsi degli ingombri (clutter, in inglese), a partire dalla propria casa: vestiti, oggetti, mobili, foto. A portarla alla ribalta mondiale ...

Judo - Grand Slam Osaka 2019 : dominio giapponese nella prima giornata - Elios Manzi subito eliminato ed infortUnato : Primo giorno di incontri e di emozioni sul tatami giapponese di Osaka, in occasione del Grand Slam di Judo in terra nipponica. Una kermesse di Grande rilievo con 94 nazioni rappresentate ed oltre 500 atleti. Un day-1 nel quale il Giappone ha fatto la voce grossa, ponendo la propria bandiera di conquista in quasi tutte le categorie andate in scena: -48 kg, -52 kg, -57 kg femminili; -60 kg, -66 kg maschili. Nei -48 kg femminili il primo centro ...

Reagire al razzismo non va bene : Taison squalificato per Una giornata : Se in Italia si rimangiano la squalifica della curva che aveva insultato Balotelli, in Ucraina fanno peggio: Taison squalificato per una gara per aver reagito ai cori razzisti dei tifosi della Dynamo Kiev. Il centrocampista brasiliano dello Shakhtar Donetsk aveva “imitato” a distanza Balotelli, mostrando il dito medio agli spalti, poi tirando un pallone e infine uscendo dal campo in lacrime dopo essere stato espulso. Ebbene, ora ...

Serie A – Si riapre il sipario - la 13ª giornata tra infortUnati e momenti di forma : sabato anticipi da cardiopalma : Superata la sosta per le Nazionali, torna finalmente in campo la Serie A. Giunti ormai a fine novembre ogni club ha potuto tirare il proprio bilancio e tracciare i prossimi obiettivi in base all’andamento di questo inizio stagione. Gli anticipi del sabato regalano agli appassionati subito delle sfide al cardiopalma, si riparte subito con tre big match: Atalanta-Juventus (ore 15.00), Milan-Napoli (ore 18.00) e Torino-Inter (ore 20.45) ...

Jorge Lorenzo MotoGP - GP Valencia 2019 : “Una giornata felicissima. Mi ritiro a testa alta con tante vittorie” : Jorge Lorenzo ha terminato oggi la sua avventura in MotoGP, lo spagnolo aveva annunciato il suo ritiro nella giornata di giovedì e quella di oggi a Valencia è stata l’ultima gara della sua gloriosa carriera in cui ha vinto cinque titoli mondiali di cui tre nella massima categoria. Il centauro iberico ha salutato di fronte al proprio pubblico al termine di una stagione molto difficile in cui non ha mai conquistato una top ten in sella alla ...

Giornata in memoria delle vittime della strada : "La prevenzione deve essere Una responsabilità condivisa" : In otto anni il numero dei morti sulle strade è diminuito del 19 per cento. Troppo poco per arrivare all'obiettivo "zero...

Giustizia - Ilva e manovra : Una giornata da fumata nera per il governo : A palazzo Chigi è sera quando Giuseppe Conte invoca lo “spirito di squadra” intorno a un tavolo super affollato. Sono seduti una ventina tra ministri e sottosegretari, ma nella stanza che ospita il vertice di maggioranza sulla manovra i partecipanti arrivano a sessanta. Passa poco più di mezz’ora e Luigi Di Maio, da Washington, accende la miccia dello scontro con i renziani: “Leggo che una forza di governo ...

Un cappotto e un libro ai poveri. Così Una libreria di Torino celebra la Giornata della Gentilezza : Con l'arrivo del freddo Il Librificio di Torino, sede della Voglino Editrice, ha deciso di dare una mano concreta a chi ne ha bisogno, invitando chi può a donare cappotti, maglioni, sciarpe e altri abiti pesanti. L'iniziativa è stata un successo e proseguirà nei prossimi giorni, almeno fino alla Giornata di domenica.Continua a leggere

Serie A - InfortUnati 13^ giornata : out Milik - ko Matuidi e Soriano - riecco Criscito? Cagliari - fuori Nandez! : Infortunati 13 giornata- Campionato fermo ai box e squadra pronte a riordinare le idee in vista della seconda parte di stagione. Situazione Infortunati da risolvere e tanti punti interrogativi in vista della 13^ giornata di Serie A. Salvo clamorosi colpi di scena, la Juventus dovrà rinunciare a Matuidi, il quale, durante il match contro il […] L'articolo Serie A, Infortunati 13^ giornata: out Milik, ko Matuidi e Soriano, riecco Criscito? ...