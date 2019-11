Tesla - 200 000 ordini per il Cybertruck

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 25 novembre 2019) Laha registrato finora 200.000per il suo primo pick-up elettrico, ilpresentato appena tre giorni fa. A rivelarlo è stato l'amministratore delegato Elon Musk, tramite il suo account su Twitter. L'imprenditore si è limitato a scrivere solo un semplice numero (200) seguito dalla lettera K per indicare lordine delle migliaia di unità, ma non ci sono dubbi sui suoi propositi perchè Musk ha iniziato sin da sabato a cinguettare sull'entità degli ordinativi raccolti. La sequenza dei tweet. Del resto l'account dell'amministratore delegato dellaè sottoposto a una rigida procedura di controllo per verificare la corrispondenza tra i tweet di Musk e la realtà aziendale. Si tratta di un processo preventivo affidato ad alcuni membri indipendenti del cda sulla base di quanto concordato con la Sec (l'autorità americana dei mercati finanziari) per chiudere ...

