Taylor Swift brilla tra i vincitori degli American Music Awards 2019

Taylor Swift potrà cantare le sue vecchie canzoni agli American Music Awards - dopo un accordo con i manager che glielo impedivano : La cantante Americana Taylor Swift potrà cantare “Shake It Off “ e le sue altre vecchie canzoni alla cerimonia degli American Music Awards – un premio dell’industria Musicale statunitense – che si terrà la prossima domenica. Fino a qualche giorno fa

“Vince” Taylor Swift - potrà cantare sue vecchie hit a Ama : Lo sfogo sui social e la chiamata a raccolta dei fan hanno sortito l'effetto sperato. Taylor Swift potra' cantare anche i suoi vecchi successi come 'Shake it off' agli American Music Awards (Ama) in calendario domenica. La scorsa settimana la popstar aveva accusato la sua ex casa discografica, Big Machine, di volerle impedirle di cantare le canzoni dei suoi primi 5 album agli Ama. In una nota, Big Machine, ha annunciato che le parti "hanno ...

Beautiful Ghosts è il nuovo singolo di Taylor Swift per il film Cats (audio - testo e traduzione) : A pochi mesi dall'uscita di Lover arriva il nuovo singolo di Taylor Swift, scritto appositamente per il film Cats di Tom Hopper ispirato dal musical di Andrew Lloyd Webber nel quale la cantautrice ha partecipato anche nel ruolo di Bombalurina. Per l'occasione Taylor Swift ha firmato il brano Beautiful Ghosts, una ballad dolcissima e onirica dalle atmosfere malinconiche, scandite da un 6/8 in cui la sua voce viene cullata da delicati arpeggi ...

Taylor Swift fa appello ai suoi fan : "Aiutatemi a riavere le mie canzoni" - : Sandra Rondini Ricattata dai suoi discografici che detengono i diritti delle sue prime canzoni, la star teme di non poterle eseguire quando agli American Music Awards la premieranno con l’"Artist of the Decade Award" e Netflix girerà un documentario su di lei Come riportato dal The Guardian Taylor Swift, che già lo scorso luglio aveva denunciato su Twitter di non essere la proprietaria delle sue vecchie canzoni, i cui diritti ...

Taylor Swift dice che le stanno impedendo di cantare le sue vecchie canzoni : È una storia che va avanti da un anno e c'entrano i due manager che hanno i diritti sui suoi primi dischi

Taylor Swift sfida la Cina cantando il suo inno LGBTQI+ a Shanghai - You Need To Calm Down (video) : Taylor Swift si è esibita in un grande spettacolo in Cina durante il gala del Global Shopping Festival a Shanghai, domenica 10 novembre, con una scenografia imponente degna di una grande tournée. E impegnata com'è per i diritti LGBTQI+ non ha rinunciato a presentare in un paese ancora molto conservatore sull'argomento il suo inno contro l'odio e la discriminazione, diventato un manifesto per l'amore egualitario, la frizzante You Need To Calm ...