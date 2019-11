Spotify sta puntando forte sui podcast

Spotify aggiunge comandi specifici per la musica consigliata tramite Google Assistant : Spotify sta ricevendo un aggiornamento che permette di riprodurre un contenuto consigliato tramite Google Assistant attraverso gli altoparlanti intelligenti Google Home e Nest e i display Nest Hub. Con questo update gli utenti che utilizzano Spotify con un dispositivo Google Assistant potranno riprodurre i contenuti consigliati con dei nuovi comandi vocali che semplificano la riproduzione e la ricerca. L'articolo Spotify aggiunge comandi ...

Spotify conferma che sta lavorando ai testi delle canzoni sincronizzati con la musica : Un portavoce di Spotify ha confermato che la società sta testando la possibilità di offrire i testi dei brani musicali sincronizzati con al musica in riproduzione in un numero limitato di mercati, probabilmente per non perdere terreno rispetto a Apple Music che ha introdotto i testi live con il lancio di iOS 13. L'articolo Spotify conferma che sta lavorando ai testi delle canzoni sincronizzati con la musica proviene da TuttoAndroid.

Emma Marrone rimprovera i fan per la protesta su Twitter contro Spotify : 'Placatevi' : A circa tre settimane dall'uscita del nuovo album "Fortuna", Emma Marrone non è ancora entrata a far parte delle playlist principali di Spotify, la piattaforma digitale che oggi ha un grande peso sulle vendite sia dei dischi che dei singoli degli artisti. Questo fatto ha portato un folto gruppo di fan della cantante a mobilitarsi su Twitter: sono oltre 13mila, infatti, i messaggi di protesta che i sostenitori della "Brown" hanno inviato agli ...

Una funzione tanto attesa di Spotify sta per arrivare sui Google Nest Hub e non solo : Spotify ha avviato il rollout della funzione Behind the Lyrics sul Google Nest Hub, Nest Hub Max e il Lenovo Smart Display L'articolo Una funzione tanto attesa di Spotify sta per arrivare sui Google Nest Hub e non solo proviene da TuttoAndroid.

In arrivo le notifiche con le ultime novità per gli utenti Spotify e Instagram : Il team di Spotify ha annunciato nelle scorse ore una novità che nel giro di qualche settimana potrebbe rendere questa popolare applicazione molto più "attiva L'articolo In arrivo le notifiche con le ultime novità per gli utenti Spotify e Instagram proviene da TuttoAndroid.

Il prete-poeta Cosimo Schena sta spopolando su Spotify : Sta spopolando sul web il poeta dell’amore, chiamato così da tutti coloro che hanno letto o ascoltato le sue poesie.